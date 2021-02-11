شاهد زعيم الديمقراطيين ينجو من الموت بالكونغرس بعد مطاردة المحتجين

أظهرت اللقطات الأمنية التي عُرضت خلال اليوم الثاني من المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق ترمب، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وفريق حمايته الأمنية يضطرون إلى تغيير المسار في مجمع الكابيتول بعد أن واجهوا تقريبًا بعضًا من المحتجين في 6 يناير.

وقدم النائب إريك سوالويل (ديمقراطي من كاليفورنيا) أحد مديري المساءلة في مجلس النواب، بعد ظهر الأربعاء، مقطع فيديو عن المواجهة الوشيكة جنبًا إلى جنب مع عدة مقاطع أخرى من اللقطات الإضافية لمثيري الشغب داخل مبنى الكابيتول. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض لقطات كاميرا أمنية للهجوم المميت من داخل مبنى الكابيتول.

وقال سوالويل: "تُظهر لقطات أمنية إضافية كيف تعرض الزعيم شومر وأعضاء فريقه الأمني لحادث مع الغوغاء، لقد كانوا على بعد أمتار فقط من مثيري الشغب واضطروا إلى الاستدارة".

وتُظهر لقطات أمنية شومر وهو يسير مع حراسه الأمنيين وتختفي المجموعة عن الأنظار ثم تعود بسرعة بعد أقل من ثلاث ثوان وتندفع إلى الباب الجانبي وتقوم بإغلاقه.

وقام اثنان من أفراد حراسة شومر الأمنية بإغلاق الأبواب المؤدية إلى الردهة، ويمكن رؤيتهم وهم يستخدمون أجسادهم لإبقاء الأبواب مغلقة.

وكان شومر قد كشف في وقت سابق عن مدى قربه من مواجهة مثيري الشغب، قائلاً إنه كان يستطيع سماعهم عندما كانوا يقتربون.

وخلال مقابلة مع راشيل مادو من MSNBC أواخر الشهر الماضي، وصف شومر وصوله إلى قاعة مجلس الشيوخ وبعد وقت قصير من إبلاغه من قبل ضابط شرطة أنه في خطر وعليه الإخلاء.

قال شومر: "كنت على بعد 30 قدماً من أبناء البنادق هؤلاء، على بعد ثلاثين قدمًا من هؤلاء السيئين والعنصريين والمتعصبين".

وعرض فيديو بين المشاهد الأخرى لمثيري الشغب وهم يهزمون ضباط الشرطة ويهاجمون المتاريس وفي مقطع صوتي يمكن سماع ضابط شرطة الكابيتول يطلبون المساعدة ويصرخون، "إنهم يلقون أعمدة معدنية علينا".