.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد بوادر فشل العزل.. الديمقراطيون يبحثون عن طريقة لمنع ترمب من الترشح 

بدء الجلسات العلنية في الكونغرس في إطار إجراءات عزل ترمب
أرشيفية

بعد بوادر فشل العزل.. الديمقراطيون يبحثون عن طريقة لمنع ترمب من الترشح 

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

لم يستبعد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الخميس، تقديم تشريع يمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من تولي منصب الرئاسة مجددا، إذا لم تتم إدانته في محاكمة عزل مجلس الشيوخ الجارية.

وناقش أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في الأسابيع الأخيرة أنه إذا لم يتمكنوا من الحصول على 67 صوتًا اللازمة لإدانة ترمب فقد يلجأون إلى التعديل الرابع عشر للدستور لفعل الشيء نفسه.

وسُئل شومر عن الاحتمال في مؤتمر صحافي قبل إجراءات محاكمة العزل يوم الخميس.

وأجاب شومر: "سننتهي أولاً من محاكمة الإقالة، وبعد ذلك سيجتمع الديمقراطيون معًا ويناقشون أين سنذهب بعد ذلك".

كما أشاد بالقضية التي رفعها مديرو المساءلة في مجلس النواب يوم الأربعاء، وأنه "يأمل أن تتغير الآراء. وتابع من الصعب النظر إلى ذلك وعدم رؤية خطورة ما حدث".

السيناتور الديمقراطي، تيم كين، كان في طليعة داعمي حملة التعديل الرابع عشر بين الديمقراطيين، كما وصفه السيناتور كريس كونز بأنه "مثير للاهتمام".



وقال كونز: "ما يتحدث عنه السيناتور كين هو قرار بتوجيه اللوم من شأنه أن يشمل على وجه التحديد عناصر التعديل الرابع عشر التي تؤدي إلى عدم الأهلية لمنصب في المستقبل". "هذا مثير للفضول بالنسبة لي".

وينص التعديل الرابع عشر للدستور على أنه يمكن للكونغرس منع الأشخاص الذين "شاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة من تولي المناصب. وكان من المفترض في الأصل منع أعضاء الكونفدراليات السابقة من الخدمة في الحكومة بعد الحرب الأهلية.

وبحسب الدستور "لا يجوز لأي شخص شارك في تمرد أو قدم العون لأعدائه أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو نائبًا في الكونغرس أو رئيسا أو نائبا للرئيس، كما لا يمكنه شغل أي منصب مدني أو عسكري في الولايات المتحدة ...".

الوصول إلى المواقع القيادية

ويفسر البعض هذا التعديل على أنه يمنح الكونغرس بشكل أساسي القدرة على منع أي شخص "انخرط في تمرد" وهو ما يتهم به ترمب في المساءلة – من الوصول إلى المواقع القيادية.

لكن ستظل هذه الخطوة تواجه عقبة كبيرة في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج التشريح إلى 60 صوتًا. وهذا يعني أنه سيتعين على 10 جمهوريين الانضمام إلى الإجراء إذا وافق جميع الديمقراطيين على التشريع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد