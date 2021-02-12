تدرس إدارة بايدن ما إذا كانت ستفرض قيوداً على السفر المحلي بما في ذلك على ولاية فلوريدا، بسبب مخاوف من أن طفرات فيروس كورونا تهدد بعكس التقدم في مواجهة الوباء، حسبما ذكر موقع أكسيوس الإخباري.



ونقلاً عن مصادر لم تسمها، تشير إلى أن المتغيرات الجديدة تقلق العلماء وأعطت الضرورة الملحة لمراجعة قيود السفر المحتملة داخل الولايات المتحدة.



وتتصدر فلوريدا الولايات التي لديها معظم حالات الإصابة بفيروس COVID-19 والمعروف باسم B.1.1.7 ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم إنه لا توجد خطط وشيكة لحظر السفر عن الولاية.



وأبلغت الولاية عن 343 حالة - وتأتي كاليفورنيا في المرتبة الثانية مع 156 حالة - لكن مركز السيطرة على الأمراض يقول إن الرقم يمكن أن يكون خادعًا، لأن البيانات تستند إلى أخذ عينات 19 COVID ، لذلك فهي ليست إجمالي عدد الحالات.



وتعتبر السياحة أمراً بالغ الأهمية لاقتصاد الولاية والاقتصاد المحلي – حيث شهد عام 2019 عددًا قياسيًا من الزائرين للولاية بلغ 69 مليون زائر إلى فلوريدا - لكن الزيارات انخفضت بشكل كبير في عام 2020.



ويخطط أكثر من 50% من المسافرين من الولايات المتحدة لإعادة الحجز أو قاموا بالفعل بإعادة حجز الرحلات التي ألغوها في عام 2020، وفقًا لمسح أجرته فنادق ومنتجعات IHG.



ورفعت شركات الطيران الأميركية الكبرى رحلاتها إلى فلوريدا مع انتعاش سوق السفر الترفيهي، بينما يستمر سفر الأعمال في التباطؤ.



ومن المتوقع أن تكون هناك ردود فعل قوية في حال تنفيد هذا القرار وكتب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى الرئيس جو بايدن قائلا "أي حظر سفر مفروض على فلوريدا "سيكون تحركًا شائنًا وسلطويًا لا أساس له في القانون أو العلم"، "بدلا من ذلك، لن يؤدي ذلك إلا إلى إلحاق أضرار اقتصادية شديدة ومدمرة باقتصاد متضرر بالفعل".



وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، سيكون الأمر هجومًا سياسيًا بحتًا على شعب فلوريدا"، "وليس من الواضح سبب محاولة الحديث عن ذلك".