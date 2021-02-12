اجتمعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري مع الفريق القانوني للرئيس السابق ترمب يوم الخميس لمناقشة الاستراتيجية المناسبة لتقديم حججهم الافتتاحية في محاكمة العزل.

وشوهد أعضاء مجلس الشيوخ، وهم تيد كروز ومايك لي وليندسي غراهام وهم يدخلون الاجتماع الذي عُقد في غرفة بالقرب من غرفة مجلس الشيوخ التي يستخدمها فريق ترمب كمساحة عمل.





وصرح كروز للصحافيين بعد الاجتماع بأنهم كانوا يتحدثون عن استراتيجية المرافعات الافتتاحية للدفاع يوم الجمعة. وقال كروز: "كنا نناقش استراتيجيتهم القانونية ونتشارك أفكارنا".

ولدى سؤاله عن مزيد من التفاصيل، أضاف كروز أنهم يتحدثون "فيما يتعلق بمكان الجدال وأين يتجهون".

وأضاف كروز: "أعتقد أن مهمتهم هي توضيح كيف أن مديري المحاكمة لم يتحملوا عبء الإثبات. لم يثبتوا أن سلوك الرئيس يفي بالمعايير القانونية للجرائم والجنح الخطرة".

ولم يعلق غراهام للصحافيين على الاجتماع عندما غادر. وقال متحدث باسم السيناتور لي، إن فريق ترمب دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ولذلك التقوا بهم.

ويأتي الاجتماع بعد أن انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون فريق ترمب القانوني يوم الثلاثاء، حيث جادل الدفاع بأن المحاكمة كانت غير دستورية لأن ترمب لم يعد رئيسًا.

وردا على سؤال حول لقاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، دافع ديفيد شوين عضو الفريق القانوني لترمب، عن الاجتماع.

وقال "هذه هي الممارسة هنا فيما يتعلق بالمساءلة. لا يوجد شيء يشبه الإجراءات القانونية على الإطلاق".

وأضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ كانوا "رفاق ودودين" و "يتحدثون فقط عن الإجراءات والتأكد من أننا على دراية بالإجراء".

وقال شوين "كان من الرائع أن نشعر بالترحيب هنا".

وأضاف شوين أيضا إن أعضاء مجلس الشيوخ لم يعطوا أي إشارة إلى الأسئلة التي سيطرحونها خلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي يمكن أن تبدأ يوم الجمعة بمجرد اختتام المرافعات الافتتاحية.

وعلى الرغم من أن قرار مجلس الشيوخ الذي يدير محاكمة العزل يمنحهم يومين، أشار شوين، عضو فريق الدفاع عن ترمب، إلى أنه يمكنهم استخدام ثلاث إلى أربع ساعات.

ومثل أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، قال شوين إنه يعتقد أن المحاكمة يمكن أن تنتهي يوم السبت، قبل أيام مما كان متوقعا في البداية.

وأضاف شوين أنه لم يتحدث مع الرئيس السابق خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لكنه قال للصحافيين إنه تحدث مع ترمب ووصفه بأنه "متفائل للغاية".