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استقالات تعصف بمشروع لينكولن الذي ساهم في خسارة ترمب

ستيف شميدت

استقالات تعصف بمشروع لينكولن الذي ساهم في خسارة ترمب

تأتي استقالة شميدت وسط موجة من القصص والفضائح المدمرة

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واشنطن - بندر الدوشي  

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كشفت مصادر إعلامية أميركية أن المؤسس المشارك لمشروع لينكولن، الجمهوري، ستيف شميدت، سوف يستقيل من مجلس إدارة المجموعة وسط سلسلة من الفضائح التي هزت أكبر كيان سياسي مناهض للرئيس السابق دونالد ترمب.

وتأتي استقالة شميدت وسط موجة من القصص والفضائح المدمرة لمشروع لينكولن، الذي بات يترنح بعد فضيحة المؤسس المشارك للمشروع، جون ويفر، الذي قدم عروضاً و بعث رسائل لمجموعة كبيرة من الشباب من أجل علاقات جنسية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت الشهر الماضي أن 21 شخصا كشفوا أن ويفر أرسل لهم رسائل غير مرغوب فيها ومشحونة جنسيًا، وكان أحد الضحايا يبلغ من العمر 14 عامًا في ذلك الوقت، وفقًا للتقرير.

وبحسب ما ورد في التقرير، تم الاتصال بالعديد من الأشخاص من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بشأن سلوك ويفر.

وردا على هذه الفضائح، أعلن مشروع لينكولن أنه استأجر شركة محاماة خارجية لإجراء تحقيق في الأمر.

وذكرت وكالة "الأسوشييتد برس" أن غالبية الـ 90 مليون دولار التي جمعها مشروع لينكولن من جماعات ديموقراطية، تم دفعها لشركات استشارية مرتبطة بمؤسسي المجموعة وكبار الموظفين في إشارة الى قضايا فساد كبيرة.

وذكر جورج كونواي، المؤسس المشارك لمشروع لينكولن، أن عمليات الكشف ربما كانت غير قانونية. وأدت سلسلة الخلافات تلك إلى عدد من الاستقالات من المجموعة هذا الأسبوع.

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وأكد المتحدث باسم مشروع لينكولن ، كورت بارديلا، لموقع "أكسيوس" أنه استقال أيضًا من المجموعة، يوم الجمعة.

كما استقالت نيرة حق، التي وقعت على عقد تقديم سلسلة فيديو للمجموعة هذا الأسبوع، يوم الجمعة.

وقال كاتب العمود توم نيكولز يوم الجمعة إنه "سيتنحى عن منصبه كمستشار بدون أجر".

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