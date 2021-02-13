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الفصل الأخير من محاكمة ترمب.. مجلس الشيوخ يستعد للتصويت

دونالد ترمب
ترمب
محاكمة ترمب

الفصل الأخير من محاكمة ترمب.. مجلس الشيوخ يستعد للتصويت

من المتوقع صدور حكم بالبراءة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي

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واشنطن - أسوشيتد برس 

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يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على ما إذا كان دونالد ترمب سيحاسب على التحريض على الهجوم المروع على مبنى الكونغرس (الكابيتول) بعد محاكمة سريعة كشفت عن أعمال العنف والخطر على حياتهم وهشاشة تقاليد الأمة المتمثلة في الانتقال السلمي للسلطة الرئاسية.

بعد شهر تقريبا من أعمال الشغب الدامية، تم تقديم الحجج الختامية لمحاكمة ترمب التاريخية حيث يصل أعضاء مجلس الشيوخ لجلسة نادرة، اليوم السبت، وذلك تحت حماية قوات الحرس الوطني التي لا تزال تحرس الكابيتول.

ومن المتوقع أن تعكس نتائج الإجراءات السريعة والعاطفية أمة منقسمة حول الرئيس السابق ومستقبل نهجه السياسي في أميركا.

وقال السناتور أنغوس كينغ، العضو المستقل عن ولاية ماين، "ما هو مهم في هذه المحاكمة هو أنها تستهدف إلى حد ما ترمب، وكذلك رئيسًا ما لا نعرفه حتى بعد 20 عامًا من الآن".

وقدمت المحاكمة التي استمرت نحو أسبوع رواية قاتمة ومصورة لأحداث الشغب في 6 يناير وعواقبها على الأمة، وخاصة على أعضاء مجلس الشيوخ، الذين فر معظمهم في ذلك اليوم خوفا على حياتهم.

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ومن المتوقع صدور حكم بالبراءة في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، وهو حكم يمكن أن يؤثر بشكل كبير ليس فقط على مستقبل ترمب السياسي ولكن على أعضاء مجلس الشيوخ الذين أقسموا على تحقيق العدالة النزيهة بصفتهم محلفين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وجادل المدعون العامون في مجلس النواب بأن صرخة ترمب الحاشدة للذهاب إلى مبنى الكابيتول و "القتال بضراوة" من أجل رئاسته في الوقت الذي كان الكونغرس يعقد اجتماعه في 6 يناير للتصديق على انتخاب جو بايدن كانت جزءًا من نمط منظم من الخطاب العنيف والادعاءات الكاذبة التي أطلقت العنان للغوغاء. وقد قتل خمسة أشخاص في هذه الأحداث.

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