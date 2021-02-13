ينظر بعض الخبراء إلى اجتماع طالبان الشهر الماضي مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران على أنه محاولة من قبل النظام الإيراني لزيادة نفوذه في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحفاظ على نفوذه في السياسة الأفغانية.

واستضافت إيران وفدا من طالبان بقيادة نائب زعيمها الملا بردار لمدة أسبوع، قائلة إن ذلك "جزء من سياسة طهران للتواصل مع الأطراف الأفغانية في عملية السلام الأفغانية".

وطورت إيران علاقات أوثق مع الجماعة المتمردة في السنوات الأخيرة.

وقال كامران بخاري، مدير التطوير التحليلي في مركز السياسة العالمية لوكالة VOA الأميركية، إن "إيران لديها حافز كبير" في تنمية العلاقات مع طالبان، مضيفًا أن إيران تتطلع إلى زيادة نفوذها في المفاوضات مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وتابع "أربع سنوات من إدارة الرئيس دونالد ترمب وضعتهم حقًا تحت ضغط كبير إنهم يأتون إلى طاولة المفاوضات مع إدارة بايدن من موقف ضعف نسبي، وهذا يعني أنهم بحاجة إلى كسب النفوذ". وأضاف "أنه لزيادة نفوذها، تحاول إيران استغلال الوضع في أفغانستان، حيث تواجه الولايات المتحدة مشاكل وتبحث عن مخرج".

وقال الرئيس جو بايدن إنه مستعد لرفع العقوبات عن إيران إذا خفضت طهران تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المتفق عليه في المعاهدة الدولية لعام 2015 ، والمعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأفاد العديد من وسائل الإعلام الأميركية أن الإدارة الأميركية الجديدة تعمل ليس فقط على معالجة برامج إيران النووية والصاروخية ولكن أيضًا أنشطتها الإقليمية.

وقالت إيران إنها ستمتثل لخطة العمل الشاملة المشتركة بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات، ورفضت إجراء محادثات بشأن قضايا أمنية أوسع.

وانسحب الرئيس دونالد ترمب من المعاهدة في 2018 متهماً إياها بالفشل في وقف برنامج إيران الصاروخي ونفوذها في المنطقة. واتهم المسؤولون الأميركيون والأفغان إيران بتزويد طالبان بالمال والأسلحة والمتفجرات ، وهو ما نفته إيران.

طالبان مختلفة

من جهته قال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لـ VOA إن النظام الإيراني يلتقي مع طالبان منذ عدة سنوات، لكنهم أصبحوا أكثر علنية. وتابع فاتانكا: "ما فعلوه هذه المرة هو القيام بذلك علنًا، اعترافًا بحقيقة أن طالبان معترف بها دوليًا الآن كلاعب".

وبينما قال المسؤولون الإيرانيون "هذه جماعة طالبان مختلفة تمامًا عن التسعينيات"، قال فاتانكا إن طهران لم تقنع الشعب الإيراني بعد بأنها تتعامل مع مجموعة "أكثر تطورًا" مما كانت عليه قبل 20 عامًا.

وخلال الحرب الأهلية في أفغانستان، في التسعينيات، كان النظام الشيعي في إيران عدوًا قويًا لطالبان السنية المتطرفة، خاصة بعد أن قتلت طالبان تسعة دبلوماسيين إيرانيين في مزار شريف عام 1998. وقد رعت إيران القوات الأفغانية التي تقاتل ضد طالبان ودعمت النظام السياسي الجديد بعد سقوط طالبان عام 2001.

وقال فاتانكا إن الإيرانيين لا يريدون التخلف عن الركب لأن قوى إقليمية ودولية أخرى تعمل على تطوير العلاقات مع طالبان. وأضاف: "لذا فإن الإيرانيين لا يريدون استبعادهم من هذه المحادثة".

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت حركة طالبان رحلاتها إلى دول المنطقة. بالإضافة إلى إيران، زارت وفودهم كلا من باكستان وروسيا وتركمانستان للحصول على دعم لتنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الموقع في فبراير 2020.

وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على أن الولايات المتحدة ستسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو فقط إذا استوفت طالبان شروط قطع العلاقات مع القاعدة، والتوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية وتقليل العنف في أفغانستان.

وقالت الإدارة الأميركية الجديدة إنها تراجع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان لمعرفة ما إذا كانت طالبان قد استوفت الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. لكن طالبان قالت إنها تتوقع من الإدارة الجديدة أن تحترم التزامات ترمب الأفغانية.

وألقت الحكومة الأفغانية باللوم على طالبان في زيادة مستوى العنف في البلاد وتعثر المحادثات بين الأفغان. ولم يتم الإبلاغ عن أي تقدم في الجولة الثانية من مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان التي بدأت في 5 يناير في الدوحة.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طالبان "جزء من الواقع" في أفغانستان وأبلغ وفد طالبان أن إيران مستعدة للتوسط في محادثات السلام المتوقفة.

أفغانستان المستقبل

وقال كولين كلار، زميل أقدم في مركز صوفان، وهو مجموعة أبحاث أمنية عالمية، إن دول المنطقة تستعد للانسحاب الأميركي. وتابع "الولايات المتحدة ستنسحب وهم يستعدون لما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف كلارك أنه من خلال تنمية علاقات أوثق مع طالبان، فإن "النظام الإيراني يبحث عن طرق مختلفة لممارسة نفوذه الخاص ودور أكبر في السياسة الأفغانية".

وكانت إيران لاعباً رئيسياً في الصراع المستمر منذ عقود في أفغانستان. وتشترك إيران في حدود طويلة، نحو 920 كيلومترًا، مع أفغانستان وهناك حوالي 3 ملايين أفغاني في إيران.

وبعد لقائه وفد طالبان، أشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في تغريدة بتاريخ 27 يناير بقيادة طالبان لـ"تصميمهم" في معركتهم ضد الولايات المتحدة.

وردًا على تغريدة شمخاني، قال رئيس الأركان العامة الأفغاني محمد ياسين ضياء، في إشارة إلى تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة، "إن [جماعة] طالبان تقاتل ضد شعب أفغانستان ، وليس ضد [الولايات المتحدة]".

وقال نجيب آزاد المحلل السياسي المقيم في كابول لـ VOA إن تصريحات شماخاني تظهر أنه "لا يوجد إجماع إقليمي حول عملية السلام الأفغانية، ومن المحتمل أن تفشل عملية السلام". وأضاف أن الإدارة الأميركية الجديدة يجب أن "تولي اهتمامًا جادًا" للديناميكيات الإقليمية للصراع في أفغانستان.