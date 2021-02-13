.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البنتاغون: لدينا قوات بالمنطقة قادرة على مواجهة تهديد إيران

The Pentagon in Arlington, Virginia outside Washington, DC is seen in this aerial photograph, April 23, 2015. AFP PHOTO / SAUL LOEB
مبنى وزارة الدفاع الأميركية (أرشيفية)
ميليشيات إيران

البنتاغون: لدينا قوات بالمنطقة قادرة على مواجهة تهديد إيران

وزارة الدفاع الأميركية: السعودية حليف أساسي لنا ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة امتلاكها "قوات في الشرق الأوسط قادرة على مواجهة التهديدات الإيرانية".

ورداً على سؤال من مراسلنا في واشنطن حول استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم ومدى قلق واشنطن من هذا الأمر، قال المتحدث باسم البنتاغون: "كما قال الرئيس (الأميركي جو بايدن) نريد أن نرى إيران تعود إلى تطبيق الاتفاق النووي".

سفينة عسكرية أميركية في الخليج العربي (أرشيفية)
سفينة عسكرية أميركية في الخليج العربي (أرشيفية)

وتابع: "وكما قال وزير الدفاع (الأميركي لويد أوستن): أي من مشاكل الشرق الأوسط لن يصبح أسهل حله لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً".

وشدد على أن الإدارة الأميركية "واضحة" بهذا الشأن، وأضاف: "إننا لا نريد أن تحصل إيران على هذه القدرات"، مشيراً إلى خطوات دبلوماسية تفكر وزارة الخارجية الأميركية باتخاذها في هذا الصدد.

وتابع: "من جهتنا في وزارة الدفاع، نحرص على التأكد من أن لدينا حضورا متينا وقدرات رادعة كافية في الشرق الأوسط. ووزير الدفاع ينظر دائماً إلى مستوى القوات" الأميركية في المنطقة.

وأوضح أن إعادة النظر في حضور القوات الأميركية في المنطقة سيكون "من ضمن مراجعة توزيع قواتنا عالمياً".

الجنرال ماكينزي قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي
الجنرال ماكينزي قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي

وشدد على ان هذا الأمر يشغل تفكير أوستن يومياً حيث "يريد التأكد من أن لدينا قوات ثابتة ومتحركة في المنطقة قادرة على التعاطي مع التهديدات الإيرانية".

الخارجية الأميركية: لا نثق بالحوثيين وأولويتنا إنهاء الحرب أميركا اليمن والحوثي الخارجية الأميركية: لا نثق بالحوثيين وأولويتنا إنهاء الحرب

وعاد وكرر: "نحن نتابع حضور قواتنا يومياً. ووزير الدفاع يشعر بالرضى، وهو يتحدث إلى قائد المنطقة الوسطة الجنرال كينث ماكنزي، وهو مطمئن أننا قادرون على مواجهة التهديدات. وعلينا أن نتابع فعل ذلك، ونقيّم ونتأكد من أن لدينا قوات ثابتة في المنطقة وقوات زائرة مثل حاملات الطائرات.. والقوات تتغيّر دائماً".

وختم الرد على هذا السؤال قائلاً: "نريد التأكد دائماً من أن لدينا القوات المناسبة للردّ والحفاظ على مصالحنا في المنطقة".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم البنتاغون أن "السعودية حليف أساسي لنا ونحن ملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية".

كما أكدت وزارة الدفاع الأميركية تراجع الاتفاق المبرم مع حركة طالبان الأفغانية العام الماضي في الدوحة، مضيفاً: "لم نتخذ قراراً بشأنه بعد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد