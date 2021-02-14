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ترمب بعد تبرئته: حركتنا السياسية بدأت للتو

Trump gives a thumbs up to the crowd while walking off stage following his remarks at a campaign event at the Robeson County Fairgrounds in Lumberton, North Carolina, US, October 24, 2020. (Reuters)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
محاكمة ترمب

ترمب بعد تبرئته: حركتنا السياسية بدأت للتو

الرئيس الأميركي السابق: محاكمتي في مجلس الشيوخ جزء من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا

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دبي – العربية.نت

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وعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بعد تبرئته من قبل مجلس الشيوخ السبت، بـ"الاستمرار" في الدفاع عن "عظمة أميركا".

ورأى ترمب، في بيان صدر عنه عقت تبرئته، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من "أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا". وقال: "لم يختبر أي رئيس أبداً شيئاً مماثلاً كهذا".

ورحب ترمب بتبرئته في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد، معتبرا أن حركته السياسية قد "بدأت للتو". وقال ترمب في البيان إن "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً قد بدأت لتوها".

وأضاف "في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأتشاركه معكم، وأنا أتطلع لمواصلة رحلتنا الرائعة معا لتحقيق العظمة الأميركية لشعبنا بأجمعه".

وتابع "لدينا الكثير من العمل أمامنا، وقريباً سوف ننهض مع رؤية من أجل مستقبل أميركي مشرق وساطع ولا حدود له".

وجاء بيان ترمب بعد أن برأ مجلس الشيوخ ساحته في ثاني مساءلة له خلال 12 شهراً، حيث قام زملاؤه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في السادس من يناير على مبنى الكونغرس الأميركي.

من اقتحام منبى الكونغرس في 6 يناير
من اقتحام منبى الكونغرس في 6 يناير

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل بعض أنصار ترمب في السادس من يناير بعد وقت قصير من سماعهم خطاباً للرئيس السابق.

وانضم في التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.

من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ
من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض إدانة ترمب أميركا محاكمة ترمب مجلس الشيوخ الأميركي يرفض إدانة ترمب

وجاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديداً محتملاً في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترمب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.

وجادل فريق الدفاع عن ترمب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترمب ترك السلطة، كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.

وبعد تبرئة ترمب، رأى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن "ترمب مسؤول أخلاقياً عن اقتحام الكونغرس".

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