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71% من الشبان الأميركيين يرون ترمب مسؤولاً عن أحداث الكونغرس

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses a campaign rally in Dalton, Georgia, U.S., on the eve of the run-off election to decide both of Georgia's Senate seats January 4, 2021. REUTERS/Leah Millis/File Photo
الرئيس السابق دونالد ترمب
محاكمة ترمب

71% من الشبان الأميركيين يرون ترمب مسؤولاً عن أحداث الكونغرس

نحو نصف الأميركيين فقط يعتقدون أنه يجب منع ترمب من تقلد المناصب العامة مرة أخرى

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

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أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "إبسوس" لحساب وكالة "رويترز" أن 71% من الشبان الأميركيين، نصفهم تقريباً من الجمهوريين، يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترمب مسؤول جزئياً على الأقل عن بدء الاقتحام الدامي للكونغرس في السادس من يناير الماضي.

من اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير
من اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير

وأجري بالإنترنت على مستوى الولايات المتحدة والذي نشر يوم السبت، وشارك فيه 998 شاباً أميركياً.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة أقل، نحو نصف الأميركيين فقط، يعتقدون أن ترمب يجب أن يدان خلال محاكمته في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد أو أن يُمنع من تقلد المناصب العامة مرة أخرى.

وقد برّأ مجلس الشيوخ الأميركي ترمب السبت من تهمة "الحضّ على التمرّد" إثر أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكابيتول في 6 يناير الفائت.

وأيّد 57 عضواً في المجلس إدانة ترمب مقابل رفض 43، ما يعني عدم توافر غالبيّة الثلثين المطلوبة لإدانته.

من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ
من جلسة التصويت في مجلس الشيوخ
بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء أميركا محاكمة ترمب بيلوسي: بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جبناء

ورحّب ترمب بتبرئته، معتبراً أن حركته السياسيّة "بدأت للتوّ". وقال في بيان إن "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدّداً بدأت لتوّها".

وأضاف: "في الأشهر المقبلة، لديّ الكثير لأتشاركه معكم، وأنا أتطلّع إلى مواصلة رحلتنا الرائعة معاً لتحقيق العظمة الأميركيّة لشعبنا بأجمعه".

من جهته، وجّه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل انتقادات لاذعة لترمب، رغم التصويت على تبرئة الرئيس السابق، معتبراً أنّه "مسؤول" عن اعتداء 6 يناير.

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