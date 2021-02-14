أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "إبسوس" لحساب وكالة "رويترز" أن 71% من الشبان الأميركيين، نصفهم تقريباً من الجمهوريين، يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترمب مسؤول جزئياً على الأقل عن بدء الاقتحام الدامي للكونغرس في السادس من يناير الماضي.

وأجري بالإنترنت على مستوى الولايات المتحدة والذي نشر يوم السبت، وشارك فيه 998 شاباً أميركياً.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة أقل، نحو نصف الأميركيين فقط، يعتقدون أن ترمب يجب أن يدان خلال محاكمته في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد أو أن يُمنع من تقلد المناصب العامة مرة أخرى.

وقد برّأ مجلس الشيوخ الأميركي ترمب السبت من تهمة "الحضّ على التمرّد" إثر أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكابيتول في 6 يناير الفائت.

وأيّد 57 عضواً في المجلس إدانة ترمب مقابل رفض 43، ما يعني عدم توافر غالبيّة الثلثين المطلوبة لإدانته.

ورحّب ترمب بتبرئته، معتبراً أن حركته السياسيّة "بدأت للتوّ". وقال في بيان إن "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدّداً بدأت لتوّها".

وأضاف: "في الأشهر المقبلة، لديّ الكثير لأتشاركه معكم، وأنا أتطلّع إلى مواصلة رحلتنا الرائعة معاً لتحقيق العظمة الأميركيّة لشعبنا بأجمعه".

من جهته، وجّه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل انتقادات لاذعة لترمب، رغم التصويت على تبرئة الرئيس السابق، معتبراً أنّه "مسؤول" عن اعتداء 6 يناير.