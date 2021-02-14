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بلينكن: سنمنع إيران من امتلاك النووي عبر الدبلوماسية

(FILES) In this file photo US Secretary of State Antony Blinken speaks to staff at the US State Department during the first visit of US President Joe Biden(L) in Washington, DC, February 4, 2021. US Secretary of State Antony Blinken pressed Beijing on its treatment of Uighurs, Tibetans and Hong Kong in the first conversation between top officials of the two powers since President Joe Biden took office.
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
نووي إيران

بلينكن: سنمنع إيران من امتلاك النووي عبر الدبلوماسية

وزير الخارجية الأميركي: الدبلوماسية هي أفضل سبيل لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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جدد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي.

ورحب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، صباح الأحد بروب مالي الذي عينته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كمبعوث أميركي خاص إلى إيران.

كما شدد على أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي.

يذكر أن مالي كان يعمل مستشاراً سابقاً للسياسة الخارجية بإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

اليورانيوم المعدني

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت قبل أيام بأن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني، موضحةً أنها "تحققت" في 8 فبراير من وجود "3.6 غرامات من اليورانيوم المعدني في منشأة أصفهان".

وتعدّ هذه المسألة حساسة إذ إنّ هذا اليورانيوم المعدني قد يستخدم في صناعة أسلحة نووية.

من المنشأة النوية في أصفهان
من المنشأة النوية في أصفهان

كما يؤثر هذا الانتهاك الجديد سلباً على الاتفاق النووي المهدد بالانهيار منذ الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، كما أنه قد يؤثر على أي مسعى من الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة إحيائه.

وكانت إدارة بايدن أوضحت أنها قد تعود للاتفاق النووي إذا ما تراجعت طهران عن كافة انتهاكاتها السابقة لبنود هذا الاتفاق.

ومنذ تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض، أملت إيران بإمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي.

بيد أنّ كلا من طهران وواشنطن يدعو الطرف الآخر إلى القيام بالخطوة الأولى لاستئناف حوار جادّ حول تلك المسألة.

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