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أميركا تضبط أسلحة قبالة الصومال.. وترجيحات بأن وجهتها اليمن

Guided-missile destroyer USS Winston S. Churchill (DDG 81) seized illicit shipments of weapons & weapons components from two stateless dhows during a maritime security operation in international waters off the coast of Somalia, Feb. 11-12.
من عملية ضبط تهريب الأسلحة قبالة اليمن
اليمن والحوثي

أميركا تضبط أسلحة قبالة الصومال.. وترجيحات بأن وجهتها اليمن

تشمل آلاف البنادق من طراز "كلاشينكوف" والمدافع الرشاشة الخفيفة وبنادق القنص الثقيلة وقاذفات القنابل الصاروخية وغيرها

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دبي – أسوشييتد برس

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أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال، وسط الحرب الدائرة في اليمن المجاور.

جانب من الأسلحة التي تم ضبطها
جانب من الأسلحة التي تم ضبطها

وقالت البحرية إن من بين الأسلحة التي ضبطتها مدمرة الصواريخ الموجهة "وينستون إس. تشرشل" في المحيط الهندي الأسبوع الماضي، آلاف البنادق من طراز "كلاشينكوف"، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل الصاروخية، وغيرها.

ولم يحدد الأسطول البحري الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، في بيانه، مصدر الأسلحة المهربة ولم يكشف عن وجهتها.

جانب من الأسلحة التي تم ضبطها
جانب من الأسلحة التي تم ضبطها
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لكن مسؤولاً دفاعياً أميركياً تحدث مع وكالة "أسوشييتد برس" شرط عدم الكشف عن هويته، قال إن هناك "بعض المؤشرات" على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عبر خليج عدن. وأضاف المسؤول أن السلطات الأميركية تواصل التحقيق.

وأظهر مقطع مصور قصير نشرته البحرية بحارة أميركيين وهم يتفقدون واحدة من السفينتين الشراعيتين اللتين تم اعتراضهما، بينما كانت مروحيات تحلق في سماء المنطقة.

وأظهرت صور للبضائع المهربة، وهي عينة من كمية أكبر بكثير من الأسلحة، صفوفاً مما بدا أنها بنادق "كلاشينكوف" جديدة ملفوفة بالبلاستيك، وأكواماً من قاذفات القنابل الصاروخية.

من عملية ضبط تهريب الأسلحة قبالة اليمن
2 صور من عملية ضبط تهريب الأسلحة قبالة اليمن
2 صور
من عملية ضبط تهريب الأسلحة قبالة اليمن
من عملية ضبط تهريب الأسلحة قبالة اليمن
من عملية ضبط تهريب الأسلحة قبالة اليمن
من عملية ضبط تهريب الأسلحة قبالة اليمن
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