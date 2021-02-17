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بايدن يكشف عن موعد نهاية الوباء بأميركا ويتحدث عن لقاح فعال

جو بايدن - أرشيفية من فرانس برس
الرئيس الأميركي جو بايدن

بايدن يكشف عن موعد نهاية الوباء بأميركا ويتحدث عن لقاح فعال

قدم نظرة متفائلة للأشهر المقبلة التي يساعد فيها أحد اللقاحات على الوصول لمناعة القطيع بسرعة 

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العربية.نت - بندر الدوشي 

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تكون البلاد في وضع أفضل بكثير في مكافحة الوباء بحلول سبتمبر، وإن البلاد ستكون "في ظرف مختلف تمامًا" بحلول عيد الميلاد.

وعرض بايدن جدوله الزمني للموعد الذي قد تعود فيه البلاد إلى شيء أقرب إلى حياة ما قبل الوباء خلال حوار مفتوح أجرته "سي إن إن" بينما حذر من أنه لا يريد المبالغة في الوعود.

وقال بايدن: "كل الخبراء أخبروني أن أحرص على عدم توقع أشياء لا تعرفها على وجه اليقين بأنها ستحدث".

جو بايدن - أرشيفية من فرانس برس
جو بايدن - أرشيفية من فرانس برس

ومضى في تقديم نظرة متفائلة للأشهر المقبلة التي يساعد فيها لقاح Johnson & Johnson البلاد على الوصول إلى مناعة القطيع بسرعة أكبر.

وأوضح "إذا كان هذا يعمل بهذه الطريقة، كما تقول والدتي، بفضل الله وحسن نية الجيران، أعتقد أنه بحلول عيد الميلاد القادم، أعتقد أننا سنكون في ظروف مختلفة تمامًا، إن شاء الله، عما نحن عليه اليوم" قال بايدن.

وتابع: "بعد عام من الآن، أعتقد أنه سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يجب أن يكونوا متباعدين اجتماعيًا، وأن يرتدوا أقنعة، وما إلى ذلك. لكننا لا نعرف، لذلك لا أريد المبالغة في الوعود بأي شيء هنا. لقد أخبرتك عندما ترشحت وعندما تم انتخابي، سأكون دائمًا معكم".

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وأضاف بايدن أنه "من المستبعد جدًا ألا نكون أفضل حالًا بكثير مما نحن عليه اليوم بحلول بداية العام الدراسي التقليدي في سبتمبر".

واختتم الرئيس حديثه بدعوة الأميركيين إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي وغسل أيديهم.

في وقت سابق من الحوار، قال بايدن إن البلاد ستكون لديها جرعات كافية من اللقاح بحيث يمكن لأي أميركي يريد حقنة الحصول عليها، لكنه أقر بأن ذلك لن يعني أن كل أميركي سيحصل عليها بحلول ذلك الوقت.

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