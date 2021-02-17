يبدو أن الحزب الجمهوري منقسم بعد أن تبادل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والرئيس السابق دونالد ترمب تصريحات قاسية عقب تبرئة ترمب من قضية عزله وإدانته من قبل مجلس الشيوخ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لهانيتي على "فوكس نيوز"، الثلاثاء، يجب أن يتوقف الخلاف.

وأضاف: "عمل ميتش ماكونيل مع دونالد ترمب عملاً رائعًا. إنهما الآن يتناحران وأنا قلق بشأن 2022 أكثر مما كنت عليه في أي وقت مضى".

وتابع غراهام: "الرئيس ترمب هو الجمهوري الأكثر أهمية في الحزب. إذا لم يفهم ميتش ماكونيل ذلك، فإنه يفتقد الكثير... نحن بحاجة إلى إلغاء هذا الخلاف".

وأوضح غراهام أن كلاً من ترمب وماكونيل لم يكن بإمكانهما تحقيق ما فعلاه كرئيس وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أحدهما دون الآخر، وهي الإنجازات التي تضمنت خفضًا ضريبيًا ضخمًا وتأكيد ثلاثة قضاة في المحكمة العليا. وتابع "ميتش ماكونيل كان لا غنى عنه لنجاح دونالد ترمب".

ونصح ماكونيل بتدوين ملاحظات من زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي الذي قال غراهام إنه يتخذ "نهجًا مختلفًا" تجاه ترمب دون تقسيم الحزب.

وحث غراهام الرئيس السابق على الاعتراف بأنه وجه الحزب الجمهوري و"أمل" التيار المحافظ في إشارة إلى وجوب ابتعاده عن الخلافات. وقال "أعتقد أن الديمقراطيين يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدتنا نحتاج فقط إلى مساعدة أنفسنا".

وذكّر غراهام ماكونيل بشكل غير مباشر بقوله إن "ترمب هو الشخصية الأكثر هيمنة في الحزب الجمهوري. ليس لدينا فرصة كبيرة لاستعادة الأغلبية [في مجلس الشيوخ] بدون دونالد ترمب. إذا لم تحصل على ذلك فأنت لا تهتم".