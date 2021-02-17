.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وفاة المذيع الأميركي راش ليمبو أشهر ساخر من الديمقراطيين واليساريين

1111
ليمبو مع ميلانيا ترمب

وفاة المذيع الأميركي راش ليمبو أشهر ساخر من الديمقراطيين واليساريين

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

توفي راش ليمبو المذيع الإذاعي الحواري الأشهر الذي تنبأ بصعود دونالد ترمب وأحد أقوى الأصوات في اليمين الأميركي، الأربعاء، عن عمر 70 عاما.

وتم تشخيص ليمبو وهو عاشق للسيجار، بسرطان الرئة، وتم الإعلان عن وفاته على موقعه على الإنترنت. ومنح الرئيس ترمب خلال خطاب حالة الاتحاد، ليمبو وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في البلاد.

وكان ليمبو متحفظًا بلا تردد وحزبيًا عنيفًا، ومروجًا للذات بشكل مدهش، وقد حشد ملايين من المستمعين لأكثر من 30 عامًا بموهبته في السخرية من الديمقراطيين واليساريين.

ويصف ليمبو نفسه بأنه فنان، لكن برنامجه الإذاعي الصاخب الذي يستمر ثلاث ساعات من أيام الأسبوع ويبث على ما يقرب من 600 محطة أميركية أثرت على المحادثات السياسية الوطنية، مما أدى إلى تأرجح الجمهوريين العاديين واتجاه حزبهم مع آرائه.

المحرك الفكري للحركة المحافظة

وقال ليمبو "في قلبي وروحي، أعلم أنني أصبحت المحرك الفكري للحركة المحافظة"، هكذا قال ليمبو للمؤلف زيف تشافيتس في كتاب 2010 "راش ليمبو: جيش واحد".

وقدرت مجلة فوربس دخله لعام 2018 بمبلغ 84 مليون دولار، مما جعله يتخلف فقط عن هوارد ستيرن بين الشخصيات الإذاعية.

وأخذ ليمبو وسام شرف لقب "أخطر رجل في أميركا". ويقول عن نفسه إنه "كاشف الحقيقة"، و"طبيب الديمقراطية"، و"عاشق البشرية"، و"كرة صغيرة غير مؤذية ومحبوبة" و"رجل طيب في كل مكان". وادعى أن "لديه موهبة من الله".

وقبل فترة طويلة من صعود ترمب في السياسة، كان ليمبو يعلق الأسماء المهينة على أعدائه ويواجه وسائل الإعلام الرئيسية، متهمًا إياها بتغذية الأكاذيب العامة.

ترمب يهاجم مجدداً منصته المفضلة .. تويتر يقمع المحافظين أميركا ترمب يهاجم مجدداً منصته المفضلة .. تويتر يقمع المحافظين
ترمب الابن يهاجم اليسار.. أميركا ترمب الابن يهاجم اليسار.. "حيل تشويه المحافظين"



وغالبًا ما أعلن ليمبو عن البرنامج الجمهوري بشكل أفضل وأكثر إمتاعًا من أي زعيم آخر، وأصبح صانع ملوك جمهوريًا، ويتم السعي للحصول على تأييده وصداقته، ووجدت استطلاعات الرأي باستمرار أنه كان يعتبر صوت الحزب.

مثله الأعلى.. رونالد ريغان

وكتب مثله الأعلى، رونالد ريغان، رسالة مدح قرأها ليمبو بفخر على الهواء عام 1992: "لقد أصبحت الصوت الأول للحركة المحافظة".

وفي عام 1994، كان لليمبو الفضل على نطاق واسع في أول استيلاء جمهوري على الكونغرس منذ 40 عامًا لدرجة أن الحزب الجمهوري جعله عضوًا فخريًا في الطبقة الجديدة.

وخلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2016، قال ليمبو إنه أدرك في وقت مبكر أن ترمب سيكون المرشح الجمهوري، وفي مقابلة عام 2018، أقر بأن ترمب وقح لكنه قال إن ذلك لأنه "لا يعرف الخوف ومستعد لمحاربة الأشياء التي لم يكن أي من الجمهوريين على استعداد لمحاربتها".

وأثر ليمبو على شون هانيتي وجلين بيك وبيل أورايلي وعدد لا يحصى من المعلقين المحافظين الآخرين الذين تأثروا بما يمكن اعتباره خطابًا عامًا مقبولًا لكنه متشدد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد