ماذا يجري في تكساس؟.. مشاهد كارثية!

في وسط أزمة كورونا التي تضرب العالم، حذر مسؤولون بولاية تكساس الأميركية من "كوارث وسط كارثة" الطقس البارد التاريخي الذي ترك الملايين دون تدفئة لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء، وطلبوا من السكان الاستعداد لعدم عودة إمدادات الطاقة حتى مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون إن السلطات طلبت من السكان في أكثر من 100 مقاطعة في تكساس غلي مياه الشرب في ظل استمرار انقطاع إمدادات الطاقة عن محطات المعالجة.

كما تعطلت إمدادات مياه الشرب بالصنابير تماما أو بشكل متقطع لأكثر من 12 مليون شخص في الولاية، ثاني أكبر الولايات الأميركية، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 29 مليون نسمة.

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Pipes busted from freezing. (Denton, Texas)

Please, If you are in Texas and you have not done so, let a couple of faucets drip until the freeze is over! #TexasFreeze #Texas #Denton pic.twitter.com/PE9Fy9jv7w — Anas Alhajji (@anasalhajji) February 15, 2021

وقال المسؤولون إن إمدادات الطاقة لا تزال مقطوعة عن 2.7 مليون أسرة. وفي ظل توقعات باستمرار الطقس المتجمد حتى مطلع الأسبوع، ستكون استعادة التيار عملية بطيئة نظرا لأن الولاية فقدت 40 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء مع تجمد آبار وخطوط الغاز الطبيعي وتوربينات الرياح.

وتوفي قرابة 24 شخصا بسبب البرد الشديد. ويقول مسؤولون إنهم يشتبهون في وفاة كثيرين آخرين، لكن لم يتم اكتشاف جثثهم بعد.

كما أبلغ المسؤولون سكان المناطق الأكثر كثافة سكانية في الولاية أمس الأربعاء، بالاستعداد لموجة جديدة من الأمطار وتساقط الثلوج خلال 24 ساعة.

ودفع الطقس البارد بعض السكان إلى الاختيار بين البقاء في منازل باردة ومظلمة أو مواجهة التعرض المحتمل لعدوى كوفيد-19 في مراكز الإغاثة المحلية.

بدورها، قالت لينا هيدالجو، أكبر مسؤولة منتخبة في مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن "هذه من نواح عديدة كوارث وسط الكارثة". وأضافت "التأثيرات المتعاقبة لن تنتهي".

وقال حاكم الولاية جريج أبوت في مؤتمر صحافي، إنه يتوقع أن تعود محطة للطاقة النووية في جنوب تكساس إلى العمل ليل الأربعاء، والتي يمكن أن توفر إلى جانب محطات أخرى تعمل بالفحم ما يكفي من الكهرباء لنحو 400 ألف منزل.

في حين، أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ يوم الاثنين، وقرر إرسال مساعدات اتحادية لتكساس حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.