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تأثير الصين على هوليوود يقلق الكونغرس.. ومسعى للتصدي له

Sunset Boulevard - Hollywood in Los Angeles - USA stock photo
من مدينة هوليوود الأميركية (أرشيفية)
أميركا و الصين

تأثير الصين على هوليوود يقلق الكونغرس.. ومسعى للتصدي له

السيناتور توم كوتون: يجب على أميركا أن تضمن ألا يكون للحزب الشيوعي الصيني سيطرة على ما يمكن أن يشاهده الأميركيون

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واشنطن - بندر الدوشي

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في ما وصف بأنه "المشروع الأكثر ضراوة في الكونغرس حتى الآن، لمكافحة خضوع هوليوود المتزايد للصين"، دعا السيناتور الجمهوري، توم كوتون، الإدارة الأميركية إلى حظر الاستثمار الصيني في صناعة الترفيه الأميركية، والطلب من الاستوديوهات حل مشاريعها المشتركة مع الصين.

وقال السيناتور كوتون في مشروع قانون أطلق عليه اسم "اهزم الصين" وكشف عنه الخميس، إن الاقتراح غير المسبوق سيمكِّن الاستوديوهات الأميركية من إنتاج محتوى خالٍ من نفوذ الحزب الشيوعي الصيني ورقابته.

السيناتور الجمهوري توم كوتون
السيناتور الجمهوري توم كوتون

ويحدد مشروع القانون تفاصيل خطة لفصل مختلف الأعمال الأميركية عن تأثير بكين، مع التركيز على الاتصالات السلكية واللاسلكية والموصلات والمجال الطبي والصناعات الأخرى.

وقال كوتون يوم الخميس في كلمة ألقاها في معهد ريغان كاشفاً عن مشروع القانون: "نحتاج إلى هزيمة هذه الإمبراطورية الشريرة وإلقاء الشيوعيين الصينيين - تماماً مثل البلاشفة - في ركام التاريخ".

وأصبحت استوديوهات هوليوود مدمنة بشكل متزايد على الاستثمار الصيني الذي يجلب أرباحاً أكبر، ونتيجة لذلك رحّبت هوليود بالشركات الصينية في كل مستويات الصناعة تقريباً، بدءاً من تمويل الأفلام الرائجة وحتى صالات العرض، حيث تمتلك شركة Dalian Wanda الصينية أكبر سلسلة صالات في الولايات المتحدة وهي AMC Theaters الشهيرة.

مسرح صيني في هوليوود (أرشيفية)
مسرح صيني في هوليوود (أرشيفية)
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لكن الأموال الصينية تأتي مصحوبة بشروط حيث تفرض الاستوديوهات الآن رقابة على محتوى الأعمال الفنية لتجنب الإساءة إلى بكين، وتحث على كتابة نصوص لتصوير الصين في ضوء إيجابي.

ووصف السيناتور كوتون الصين بأنها "خصم شمولي قوي". وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تدرك أن الثقافة والمعلومات هي ساحات معركة في المنافسة مع الصين. ويجب على أميركا أن تضمن أن هوليوود يمكن أن تنتج محتوى خالي من التأثير الأجنبي الخبيث، وألا يكون للحزب الشيوعي الصيني سيطرة على ما يمكن أن يشاهده الأميركيون." واختتم كوتون حديثه بحثّ قادة الشركات في هوليوود على التنبه إلى التهديد الذي تشكله الصين.

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