أميركا: 3 قتلى بإطلاق نار في نيو أورلينز

أفادت شرطة نيو أورلينز الأميركية، مساء السبت، بسقوط 3 قتلى في إطلاق نار بمنطقة ميتيري.

إلى ذلك، قالت شرطة نيو أورلينز، إن التحقيق جار حول الجريمة ودوافعها.

وفي ولاية لويزيانا، أكدت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن هناك أنباء عن سقوط قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة جيفرسون باريش.

وفي وقت سابق، وصل الإعصار زيتا إلى ولاية لويزيانا، يوم الأربعاء، برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وأمواج خطيرة.

وأظهرت لقطات فيديو قوة الرياح العاتية المصاحبة للإعصار وهى تقتلع أسقف مباني لويزيانا، حيث يعد الإعصار من الفئة الثانية، وضرب قطاعا من ساحل الخليج من لويزيانا حتى مسيسبي.