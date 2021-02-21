.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا: 3 قتلى بإطلاق نار في نيو أورلينز

الشرطة الأميركية - تكساس

أميركا: 3 قتلى بإطلاق نار في نيو أورلينز

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت شرطة نيو أورلينز الأميركية، مساء السبت، بسقوط 3 قتلى في إطلاق نار بمنطقة ميتيري.

إلى ذلك، قالت شرطة نيو أورلينز، إن التحقيق جار حول الجريمة ودوافعها.

وفي ولاية لويزيانا، أكدت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن هناك أنباء عن سقوط قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة جيفرسون باريش.

وفي وقت سابق، وصل الإعصار زيتا إلى ولاية لويزيانا، يوم الأربعاء، برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وأمواج خطيرة.

وأظهرت لقطات فيديو قوة الرياح العاتية المصاحبة للإعصار وهى تقتلع أسقف مباني لويزيانا، حيث يعد الإعصار من الفئة الثانية، وضرب قطاعا من ساحل الخليج من لويزيانا حتى مسيسبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد