.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أول ظهور لترمب بعد مغادرة البيت الأبيض!

Donald Trump departs the White House in Washington, DC, on December 12, 2020. (AFP)
ترمب

أول ظهور لترمب بعد مغادرة البيت الأبيض!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر مطلع يوم السبت، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيسعى للعودة إلى دائرة الضوء السياسية من خلال كلمة يلقيها أمام اجتماع كبير لتيار المحافظين.

يربط شرق ليبيا بغربها.. المنفي: فتح الطريق الساحلي أولوية المغرب العربي يربط شرق ليبيا بغربها.. المنفي: فتح الطريق الساحلي أولوية

إلى ذلك، قال المصدر لرويترز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترمب يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا في 28 فبراير شباط، وهو اليوم الأخير من اجتماعهم.

وقال المصدر إن ترمب "سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة".

ومن المقرر أيضا أن يتحدث خلال المؤتمر عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.

ماكونيل
ماكونيل

والثلاثاء الماضي، دعا ترمب الجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، للعمل على عزل زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس ميتش ماكونيل.

وانتقد ترمب ماكونيل بشدة في بيان، ووصفه بأنه "سياسي متجهّم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى".

يأتي بيان ترمب بعد أن قال ماكونيل في وقت سابق، إنه على الرغم من أنه صوّت لمصلحة تبرئة الملياردير الجمهوري في محاكمة عزله، إلا أن الرئيس السابق "مسؤول عملياً وأخلاقياً" عن الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على الكابيتول في 6 يناير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد