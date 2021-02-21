.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صحيفة أميركية: تقديم تنازلات لإيران بعد هجوم أربيل فكرة خطيرة

A staff member removes the Iranian flag from the stage during the Iran nuclear talks in Vienna, Austria July 14, 2015. REUTERS/Carlos Barria
علما إيران والولايات المتحدة خلال مؤتمر الإعلان عن الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا
نووي إيران

صحيفة أميركية: تقديم تنازلات لإيران بعد هجوم أربيل فكرة خطيرة

"وول ستريت جورنال": ستعتقد طهران أن بايدن حريص للغاية على المحادثات لدرجة أنه سيتجاهل الهجمات على الأميركيين

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أنه يمكن أن تمنح "علاقة الرئيس جو بايدن القوية مع الحلفاء والشركاء ميزة على دونالد ترمب" في الشؤون الخارجية. ورأت أن استراتيجية بايدن تجاه إيران ستختبر ما إذا كان "استرضاء الأصدقاء ينتج نتائج أفضل من وقوف (الولايات المتحدة) بقوة بمفردها"، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن الرئيس السابق ترمب قد "أثار غضب إيران وحلفاء أميركا الأوروبيين" من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والشروع في حملة عقوبات "الضغط الأقصى" على طهران. لكن بايدن قال إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق وترفع العقوبات إذا عادت طهران إلى الامتثال لبنود الاتفاق، بينما طالبت طهران بالعكس (أي رفع العقوبات قبل احترامها لالتزاماتها).

من المحادثات التي سبقت الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا في 2015
من المحادثات التي سبقت الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا في 2015

ولم يستسلم البيت الأبيض لإرادة إيران، لكنه اتخذ هذا الأسبوع "نهجاً غير مشجّع"، حيث قال وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإحياء الاتفاق النووي، وذلك بعد اجتماع مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني. وفي وقت لاحق، قبلت الولايات المتحدة عرضاً أوروبياً للوساطة مع الإيرانيين، الذين لم يردوا بعد على العرض.

وبحسب الصحيفة، لن يكون مفاجئاً إذا وافقت إيران الآن على المحادثات، "لكن هذا الأسبوع كان سيئاً بشكل خاص بالنسبة للولايات المتحدة لاتخاذ قرار ما". فبعد أن ضربت الصواريخ قاعدة أميركية في أربيل بشمال العراق هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل مقاول وإصابة تسعة آخرين بمن فيهم عسكري أميركي، تعهدت وزارة الخارجية بأن الولايات المتحدة "ستحاسب المسؤولين".

آثار الهجوم في أربيل الأسبوع الماضي
آثار الهجوم في أربيل الأسبوع الماضي

واعتبرت الصحيفة أنه "من شبه المؤكد أن الميليشيات المدعومة من إيران، بموافقة طهران الضمنية أو الصريحة، هي المسؤولة عن الهجوم". ومع ذلك، ردت الولايات المتحدة "بتنازل كبير بشأن عقوبات إيران"، ما من شأنه أن يساعد في تمكين هذه الميليشيات، كما ستعتقد طهران أن بايدن "حريص للغاية على المحادثات لدرجة أنه سيتجاهل الهجمات على الأميركيين".

أميركا نووي إيران "الجمهوري" يدعو لتحقيق حول منح إيران ضوءاً أخضر لشراء الأسلحة 

في سياق متصل، قال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن واشنطن ستتراجع عن سياسة ترمب التي كانت تشدد على الاستمرار بفرض عقوبات الأمم المتحدة - بما في ذلك حظر الأسلحة - على إيران. وبذلك توافق واشنطن على "حق" طهران في شراء أسلحة متطورة، مما جعل "وول ستريت جورنال" تعلّق كاتبةً: "إنها طريقة غريبة لمحاسبة الأشخاص الذين يحاولون قتل الأميركيين".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران هددت بالحد بشكل كبير من عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. وقد حذر بلينكن ونظراؤه الأوروبيون الإيرانيين من "التفكير في عواقب مثل هذا العمل الجسيم". لكن "قادة إيران قد يستنتجون أن رد فريق بايدن على انتهاكاتها هو في معظم الأحيان استياء خطابي معتدل" فقط، بحسب الصحيفة.

وتقول الولايات المتحدة إنها تريد أن تعود إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ثم التفاوض على "اتفاقية متابعة" له. لكن طهران تقول إن هدفها هو العودة فقط إلى اتفاق عام 2015 - الذي يسمح بضخ المليارات لإيران مقابل تأخير تطويرها لسلاح نووي لبضع سنوات مع تجاهل تدخل طهران في الدول المجاورة وبرنامجها للصواريخ الباليستية. واختتمت الصحيفة بالقول إن "مشكلة فن التنازلات هي أنه يؤدي إلى المزيد من التنازلات، من الولايات المتحدة وليس من إيران".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد