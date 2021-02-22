استطلاع: نصف الجمهوريين يفضلون الانضمام لحزب ترمب الجديد

قال ما يقرب من نصف الجمهوريين، إنهم سيتخلون عن الحزب بتنظيمه الحالي وينضمون إلى حزب جديد إذا كان الرئيس السابق ترمب هو زعيمه، وفقًا لاستطلاع جديد نُشر يوم الأحد.

وأظهر استطلاع أجرته جامعة سوفولك ويو إس إيه توداي، أن 46 في المئة من الجمهوريين قالوا إنهم سيتخلون عن الحزب الجمهوري وينضمون إلى حزب ترمب إذا قرر الرئيس السابق إنشاء حزب جديد.

بينما قال 27 في المئة فقط إنهم سيبقون مع الحزب الجمهوري، وأشار الباقون إلى أنهم لن يتخذوا قرارًا بعد.





وقال رجل جمهوري وصاحب شركة صغيرة من ميلووكي للصحيفة: "نشعر أن الجمهوريين لا يقاتلون بما فيه الكفاية من أجلنا، وكلنا نرى دونالد ترمب يقاتل من أجلنا بأقصى ما يستطيع، كل يوم. ولكن بعد ذلك هناك الجمهوريون المؤسسون الذين يتفقون فقط مع الديمقراطيين المؤسسين، وهم لا يتراجعون أبدًا".

ولم يشر ترمب إلى تفاصيل مستقبله السياسي، ولكن بعد تبرئته في محاكمته الثانية، أصدر توبيخًا لاذعًا للقيادة الجمهورية، وتحديداً زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ولم يصوت ماكونيل لإدانة ترمب، مشيرًا إلى عدم دستورية إدانة رئيس لم يعد يشغل منصبًا، لكن بعد تصويت مجلس الشيوخ على البراءة، قال ماكونيل إن ترمب مسؤول "أخلاقيا" عن أعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير/كانون الثاني لمؤيديه في مبنى الكابيتول، وألمح إلى محاكمة جنائية محتملة للرئيس السابق على جرائم مزعومة ربما ارتكبها في منصبه.

وقال ماكونيل في قاعة مجلس الشيوخ في ذلك الوقت: "لم يفلت من أي شيء بعد".

وقال ترمب ردا على تصريحات ماكونيل: "ميتش مخترق سياسي وقاسٍ وغير مبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه فلن يفوزوا مرة أخرى". وتابع ترمب "لن يفعل أبدًا ما يجب القيام به، أو ما هو مناسب لبلدنا. وحيثما كان ذلك ضروريًا ومناسبًا، سأدعم المنافسين الأساسيين الذين يتبنون جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، وسياستنا الخاصة بأميركا أولاً".

من جهته ثانية، قال كبار مستشاري ترمب إنهم يركزون على مساعدة انتخاب المحافظين في الكونغرس.

وقال جيسون ميللر ، أحد كبار مستشاري ترمب، لصحيفة The Hill هذا الأسبوع: "هدفنا هو استعادة مجلسي النواب والشيوخ. سننظر في المقاعد المفتوحة، والمقاعد التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وربما هناك أماكن نبحث فيها عن ترقيات والمزيد من الأصوات الصديقة. ليس لدي أي فكرة عن سبب قرار ماكونيل بالهجوم على الرئيس بهذه الطريقة، ولكن عندما تفعل ذلك، يمكنك أن تتوقع الرد".