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بومبيو يشتكي من وسائل الإعلام اليسارية: لا تعترف بفضلنا

US Secretary of State Mike Pompeo pats his head during a press conference with the Israeli Prime Minister and Bahrain's Foreign Minister after their trilateral meeting in Jerusalem on November 18, 2020. (AFP)
وزير خارجية أميركا السابق مايك بومبيو
ترمب

بومبيو يشتكي من وسائل الإعلام اليسارية: لا تعترف بفضلنا

وزير خارجية أميركا السابق: الشعب الأميركي يعلم فضلنا نظراً لأننا سوف نرسل عدداً أقل من جنودنا إلى الخارج للقتال

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واشنطن - بندر الدوشي

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اشتكى وزير خارجية أميركا السابق مايك بومبيو، الاثنين، من تجاهل وسائل الإعلام اليسارية لإنجازات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "وسائل الإعلام اليسارية الرئيسية لن تمنحنا أبداً الفضل في ما أنجزناه مع اتفاقات إبراهيم. لكن الشعب الأميركي يعلم ذلك بشكل أفضل، نظراً لأننا سوف نرسل عدداً أقل من جنودنا إلى الخارج للقتال نتيجة لهذا العمل الكبير". وتابع: "إن ما أنجزناه سيصمد أمام اختبار التاريخ".

وكان بومبيو يشير إلى اتفاقيات السلام التي وقعتها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع إسرائيل، برعاية أميركية.

من توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض في سبتمبر الماضي
من توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض في سبتمبر الماضي
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وكان وزير الخارجية الأميركي السابق قد وجه انتقادات حادة إلى نهج الإدارة الحالية الأميركية الجديدة، برئاسة جو بايدن، في تعاملها مع نظام طهران ‏والملف النووي، خصوصاً بعد هجمات أربيل.

وحذّر بومبيو من "أميركا الضعيفة"، وقال في مقابلة تلفزيونية: "أميركا الضعيفة لن تؤدي إلا إلى تشجيع إيران وإيذاء الشعب الأميركي. لقد أنشأنا تحالفاً هائلاً من دول الخليج وإسرائيل التي تريد التصدي لإيران - يجب أن تستمر الولايات المتحدة في أن تكون جزءا من هذا التحالف".

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