بومبيو يشتكي من وسائل الإعلام اليسارية: لا تعترف بفضلنا

اشتكى وزير خارجية أميركا السابق مايك بومبيو، الاثنين، من تجاهل وسائل الإعلام اليسارية لإنجازات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

The leftist “mainstream media” will never give us credit for what we accomplished with the Abraham Accords. But the American people know better — and we’ll send fewer of our soldiers overseas to fight, as a result of this work. What we accomplished will stand the test of history. — Mike Pompeo (@mikepompeo) February 22, 2021

وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "وسائل الإعلام اليسارية الرئيسية لن تمنحنا أبداً الفضل في ما أنجزناه مع اتفاقات إبراهيم. لكن الشعب الأميركي يعلم ذلك بشكل أفضل، نظراً لأننا سوف نرسل عدداً أقل من جنودنا إلى الخارج للقتال نتيجة لهذا العمل الكبير". وتابع: "إن ما أنجزناه سيصمد أمام اختبار التاريخ".

وكان بومبيو يشير إلى اتفاقيات السلام التي وقعتها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع إسرائيل، برعاية أميركية.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق قد وجه انتقادات حادة إلى نهج الإدارة الحالية الأميركية الجديدة، برئاسة جو بايدن، في تعاملها مع نظام طهران ‏والملف النووي، خصوصاً بعد هجمات أربيل.

وحذّر بومبيو من "أميركا الضعيفة"، وقال في مقابلة تلفزيونية: "أميركا الضعيفة لن تؤدي إلا إلى تشجيع إيران وإيذاء الشعب الأميركي. لقد أنشأنا تحالفاً هائلاً من دول الخليج وإسرائيل التي تريد التصدي لإيران - يجب أن تستمر الولايات المتحدة في أن تكون جزءا من هذا التحالف".