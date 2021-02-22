ترمب يبدأ معركة انتزاع أغلبية الكونغرس.. ويفحص المرشحين المحتملين

في أولى استعدادات الحزب الجمهوري لانتزاع مجلس النواب والشيوخ من أيدي الديموقراطيين العام المقبل، سيبدأ الرئيس السابق دونالد ترمب قريبًا في فحص المرشحين للانتخابات النصفية لعام 2022 والذين يتوقون إلى تقديم سياسات "أميركا أولاً" مع ضمان أن يكون لكل مقعد جمهوري مفتوح مرشح معتمد من مؤيدي ترمب يتنافس عليه.



وتلقى ترمب عشرات الطلبات من المرشحين المحتملين الذين يرغبون في كسب دعمه، وهو يقوم بتقديمهم بالشكل الذي يراه مناسبًا. ورفض ترمب اجتماعات مع حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي المرشحة للرئاسة في عام 2024 ومع بعض مرشحي مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذين يتنافسون على المقاعد الجمهورية.



ويمكن أن تبدأ الاجتماعات الرسمية في وقت مبكر من مارس وفقًا لبوليتيكو.

من الكونغرس الأميركي (رويترز) أنصار ترمب يقتحمون مبنى الكونغرس





وأعاد ترمب التركيز على الحركة التي بدأها الآن بعد أن حصل على البراءة من مجلس الشيوخ تمامًا ، مما دفع أجندة أميركا أولاً إلى المعركة ضد الدولة العميقة في واشنطن العاصمة.

ومع وجود 31 مليون دولار في متناول اليد وبتمويل من قيادته PAC ، Save America ، سيتم استثمار خزائن ترمب بشكل استراتيجي.



وهذا الأسبوع ، التقى ترمب مع مدير حملته السابقة براد بارسكال لمناقشة مكونات جمع التبرعات عبر الإنترنت وكيف يمكنه الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من تكتيكات الرقابة على تويتر. ووفقًا للتقارير ، التقى ترمب أيضًا مرة أخرى مع ستيف ستاليس وابنه.

وضع جدول زمني

وقال جيسون ميللر كبير مستشاري ترمب: "نحن بصدد وضع جدول زمني أكثر رسمية للمرشحين الذين يرغبون في الحضور للحصول على موافقته"، مشيرًا إلى أن اجتماعات ترمب حتى الآن اقتصرت على أصدقاء الجولف وأعضاء Mar-a-Lago و "الأشخاص الذين لديهم القدرة على الاتصال به بأنفسهم".



ومن المتوقع أن يعقد السناتور ليندسي غراهام اجتماعًا مع ترمب في نهاية الأسبوع لمناقشة خطط ترمب القادمة. وقال غراهام لشبكة فوكس نيوز: "أنا قلق بشأن 2022 أكثر مما كنت عليه في أي وقت مضى".

جاء ذلك بعد أن كتب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مقال رأي يبرر تصويته لعزله ومنظوره حول أعمال الشغب في الكابيتول.

أميركا عظيمة

وفي بيان تعهد ترمب بتجنيد المرشحين "الذين يتبنون جعل أميركا عظيمة مرة أخرى وسياستنا الخاصة بأميركا أولاً". وذكرت صحيفة بوليتيكو أن ترمب استضاف مؤخرًا المدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي ومستشاري الحملة السابقين كوري ليفاندوفسكي وديف بوسي على العشاء وجميعهم كانوا محاربين موثوقين داخل حركته الضخمة .