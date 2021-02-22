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سيناتور جمهوري: هجوم قاعدة بلد في العراق نفذته إيران لاختبار بايدن

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو
نووي إيران

سيناتور جمهوري: هجوم قاعدة بلد في العراق نفذته إيران لاختبار بايدن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إن هجوم قاعدة بلد في العراق نفذته إيران لاختبار بايدن.

وكانت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد تعرضت إلى قصف صاروخي ليل السبت، مما أدى إلى إصابة متعاقد عراقي مع الجيش.

جندي أميركي في قاعدة بلد في العراق
2 صور جندي أميركي في قاعدة بلد في العراق
2 صور
جندي أميركي في قاعدة بلد في العراق
جندي أميركي في قاعدة بلد في العراق
قاعدة بلد الجوية
قاعدة بلد الجوية

وكشفت مصادر أمنية أن صاروخين استهدفا الجناح العسكري الأميركي الخاص بشركة "ساليبورتر" الأميركية في قاعدة بلد الجوية التي تضم متعاقدين أميركيين، فيما لم ينجح صاروخ ثالث في إصابة هدفه.

العراق.. قصف صاروخي على قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين العراق العراق.. قصف صاروخي على قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين

ويعمل المتعاقد المصاب في الشركة الأميركية المكلفة بصيانة طائرات "إف 16".

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على سقوط عدة قذائف صاروخية داخل مطار أربيل، وفي محيطه.

وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار في العراق لهجمات بصواريخ وقنابل، وينسب الأميركيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات لفصائل مسلحة مقربة من إيران.

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