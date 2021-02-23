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البنتاغون: طهران تستعمل وكلاءها بالمنطقة لممارسة الإرهاب

John Kirby المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي

البنتاغون: طهران تستعمل وكلاءها بالمنطقة لممارسة الإرهاب

جون كيربي: الصواريخ المستخدمة في هجوم مطار أربيل إيرانية الصنع، وأرسلتها طهران

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واشنطن - بيير غانم

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، الثلاثاء، أن طهران تستعمل وكلاءها في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الإرهاب، وقال "تصرفاتهم الخبيثة موثقة ولم يتغيّر شيء في نيتنا للتعاطي مع هذه التصرفات الخبيثة بشكل صحيح".

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وقال في لقاء مع الصحافيين اليوم في البنتاغون، "الصواريخ المستخدمة بشكل عام في العراق إيرانية الصنع، ترسلها طهران، والميليشيات الشيعية تستعملها، لكنني لا أستطيع أن أؤكد من قام بهجمات إربيل وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق".

كما أوضح أن واشنطن لا تتهرب من التحديات الأمنية التي تفرضها إيران في المنطقة.

العقوبات على تركيا

وحول تركيا، أكد جون كيربي أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغيّر بشأن العقوبات وتعليق مشاركة أنقرة في برنامج طائرات إف 35 واعتراض واشنطن على تسلّم تركيا لمنظومة إس 400.

كما أكد أن المنظومة لا تتناسب على الإطلاق مع طائرات إف 35، داعيا تركيا إلى عدم الاحتفاظ بالمنظومة.

وذكر أن تركيا تلقت عروضا متتالية خلال السنوات العشر الماضية بالحصول على منظومة باتريوت من الولايات المتحدة لكنها اختارت منظومة إس 400.

يذكر أن التوتر بدأ بين البلدين حول هذا الملف، على خلفية شراء أنقرة لمنظومة إس 400 الدفاعية، في تموز/يوليو العام الماضي، وقد قوبلت تلك الخطوة باستياء كبير من قبل حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

منظومة إس 400 الروسية - أرشيفية
منظومة إس 400 الروسية - أرشيفية

كما أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من خرق معلومات تكنولوجية حساسة، في حال استخدام المنظومة مع معدات غربية، مثل مقاتلة إف-35 الجديدة.

وطلبت تركيا مئة طائرة طراز "إف-35" واستثمرت صناعاتها الدفاعية مبالغ طائلة في مشروع تطويرها، حتى استبعادها من البرنامج بسبب شراء إس-400.

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