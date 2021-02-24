البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة لديها علاقة منذ زمن طويل مع السعودية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه "عندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها".

كما أضافت أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتصل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال فترة وجيزة.

مواصلة دعم السعودية

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات ميليشيات تدعمها طهران.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية يوم 10 فبراير الحالي وقوف واشنطن مع الرياض. وقالت في تصريحات لـ"العربية" إنه "لدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

وتابعت: "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران"، لافتة: "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

استهداف مطار أبها

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان أعلن يوم 10 فبراير الحالي، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. وأوضح التحالف أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".

إلى ذلك شدد على أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.