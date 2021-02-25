بسبب داعش وإيران مرشح بايدن لوكالة البنتاغون يواجه صعوبات بالكونغرس

أشارت تقارير أميركية إلى أن الرجل الذي اختاره الرئيس، جو بايدن، ليكون ثالث أرفع مسؤول مدني في البنتاغون يواجه بالفعل تحدي تعيين صارماً قبل أسبوع من جلسة الاستماع في الكونغرس والسبب في الغالب هو أنه يدعم بقوة الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم السيناتور الجمهوري، جيم إينهوف، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن إينهوف قلق بشأن تولي كولين كال منصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، حيث سيشرف الشخص الذي يشغل هذا المنصب على كيفية تعامل وزارة الدفاع مع التهديدات العسكرية من الصين وروسيا والجماعات الإرهابية وإيران وغيرها، وذلك وبحسب تقرير نشره موقع VOX الإخباري.

ويشير هذا الوضع برمته إلى أكثر من وقوف السيناتور ضد مرشح الرئيس، على الرغم من أن مجلس الشيوخ منقسم بالتساوي 50-50 ، لأن أي معارضة جمهورية خاصة من سيناتور بارز تثير المتاعب.

ويتعلق الأمر حقًا بالكيفية التي ستكون بها صفقة إيران لعام 2015 مصدرًا دائمًا للتوتر بين الجمهوريين وبعض الديمقراطيين والبيت الأبيض على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وبدأت المعارك السياسية بشأن الصفقة الإيرانية بالفعل، وتقول مصادر في الكونغرس إن إنهوف يتابع تهديده، الذي أدلى به في مقال رأي في مجلة فورين بوليسي هذا الشهر، لمنع مرشحي بايدن المؤيدين للاتفاق الإيراني.

وبصفته مسؤولاً بارزًا في الشرق الأوسط في البنتاغون ومستشارًا للأمن القومي لبايدن خلال إدارة أوباما، ساعد كال في تشكيل الاتفاقية النووية المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). وكان الاتفاق ببساطة، هو رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على إيران في مقابل فرض قيود شديدة على أنشطة طهران النووية.

وخارج الحكومة، أمضى كاهل بعض الوقت في انتقاد قرار إدارة ترمب لعام 2018 بالانسحاب من الاتفاقية في السعي إلى سياسة الضغط الأقصى تجاه إيران.

وكتب كال في مقال نشر في فورين أفيرز عام 2018: "هذا وهم خطير، لقد اعتقدت إدارة ترمب أن بإمكانهم "إجبار إيران على قبول صفقة أفضل - صفقة تلغي بنود إنهاء العمل في خطة العمل الشاملة المشتركة، وتفكيك جزء كبير من ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتنهي الدعم الإيراني للإرهاب والتشدد الإقليمي، وتعالج انتهاك النظام المنهجي للإنسان الحقوق في المنزل".

وتابع كال: "لم يحدث وقد يأمل ترمب في عزل طهران، لكن واشنطن هي التي تجد نفسها وحيدة إلى حد كبير".

وأثارت دعوة كال والدعم الديمقراطي العام للاتفاق النووي، غضب الجمهوريين على مدى السنوات الماضية.

ووجهة نظرهم العامة هي أن الصفقة الإيرانية جعلت طهران أقوى بعد رفع العقوبات، وأنها لم تفعل شيئًا لتقليص دعم النظام للجماعات الإرهابية أو برنامجها الصاروخي.

وفي المحادثات السرية التي استشهد بها الجمهوريون في الكونغرس ذكروا هذه الأسباب وأسبابا أخرى وراء تشككهم في ترشيح كال (وأشاروا أيضًا إلى أن كال كان في البنتاغون يخدم في منصب رئيسي في سياسة الشرق الأوسط، عندما انتشر تنظيم داعش في العراق في عام 2015، بعد وقت قصير من مغادرة القوات الأميركية البلاد).