الإعلام اليساري يتجاهل فضائح حاكم نيويورك.. تحرش ومجزرة للمسنين!

انضمت شبكات البث الرئيسية الثلاث إلى"CNN" و"MSNBC"، الأربعاء، في تجنب ذكر مزاعم التحرش الجنسي ضد حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو خلال برامجهم الإخبارية المسائية، وفقا لما أوردته قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

ووفقًا لمنظمة Grabien، لم تشر برامج "World News Tonight" على قناة "ABC" و"Evening News" و"Nightly News" على قناة "NBC" إلى قضية تحرش كومو المحاصر الذي يواجه دعوات لعزله واستقالته بعد اتهامه بالتستر على عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19 في دور رعاية المسنين التابعة للولاية بعد أمره المثير للجدل الذي ساعد في إدخال المصابين إلى مؤسسات رعاية المسنين وهو ما تسبب بكارثة وأودى بحياة الآلاف من المسنين في الولاية.

ويوم الأربعاء زعمت ليندسي بويلان، نائبة سكرتير كومو السابقة للتنمية الاقتصادية والمستشارة الخاصة، في مقال نُشر على موقع ميديوم، أن الحاكم "تحرش بها" خلال جلسة إحاطة فردية.

ونفى مكتب الحاكم مزاعم بويلان المتعلقة بالتحرش ووصفها بأنها "ببساطة خاطئة" مصرا على أن ذلك لم يحدث.

كما لاحظت منظمة NewsBusters سابقًا، تجاهل الشبكات الثلاث لقضية بويلان عندما لجأت إلى Twitter في ديسمبر وقدمت لأول مرة ادعاء التحرش الجنسي ضد كومو رغم أنها لم تشارك التفاصيل في ذلك الوقت.

ولم تذكر "CNN" الادعاءات على الهواء أو على موقع "CNN.com" بعد ساعات من تقديم بويلان لمزاعمها.

كما تخطت "MSNBC" تغطية مزاعم التحرش الجنسي التي تواجه الديمقراطي المحاصر بالفعل. ومع ذلك، قدمت الشبكة تغطية موجزة لفضيحة دار رعاية المسنين المستمرة ضد كومو، حيث أبلغت عن استطلاع جديد أظهر أن 61 بالمئة من الناخبين في نيويورك يعتقدون أن كومو ارتكب خطأً في تعامله مع دور رعاية المسنين في الولاية خلال جائحة فيروس كورونا.

وقامت قناة "CNN"، جنبًا إلى جنب مع مذيع برنامج "Cuomo Prime Time" كريس كومو، بمحاولة غير مسبوقة للتقليل من شأن الجدل الذي يحيط بالحاكم الديمقراطي في نيويورك، حيث أعطت الشبكة اليسارية التطورات في فضيحة دار رعاية المسنين القليل من وقت البث - بينما سمح لشقيق الحاكم الرئيسي بإجراء مقابلات ودية ومضحكة مع الحاكم المتهم بالفضيحة في الأشهر الأولى من الوباء وفقا لـ"فوكس نيوز".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت "CNN" إن كريس كومو مُنع من تغطية أخبار شقيقه.

وبحسب ما ورد تخضع إدارة الحاكم كومو للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين بعد أن اتهم منتقدون المسؤولين بالتستر على العدد الحقيقي لوفيات دور رعاية المسنين في الولاية.

وفي وقت مبكر من الوباء، أمر الحاكم دور المسنين بقبول المرضى المصابين بفيروس COVID من أجل الحفاظ على أسرة المستشفى خالية!