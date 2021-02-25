جون مانشين يهدد أجندة الديمقراطيين.. "جمهوري بلباس أزرق"

يعد السيناتور الأميركي الوسطي الديمقراطي، جو مانشين، هو التصويت الأكثر أهمية في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، وقد تؤدي سلطته إلى إثارة نزاعات مريرة داخل الحزب الديمقراطي.

وعزز مانشين دوره باعتباره التصويت الخمسين والأكثر صعوبة في التجمع الحزبي الديمقراطي. وصفه النقاد بأنه سمسار نفوذ جديد في مجلس الشيوخ وأقوى عضو في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.

"صانع الملوك"

وصنفت شركة WDTV في بريدجبورت بولاية فيرجينيا مانشين الشهر الماضي على أنه "أقوى عضو في مجلس الشيوخ"، بينما أشاد به جوشوا غرين من بلومبرغ ووصفه بأنه "صانع الملوك" وكتبت صحيفة واشنطن بوست أنه "مفتاح أجندة الرئيس جو بايدن الطموحة للمناخ".

وابتعد مانشين عن الأضواء نسبيًا خلال الأسابيع القليلة الأولى من الأغلبية الديمقراطية الجديدة في مجلس الشيوخ، وتمسك بقيادته الأصوات الرئيسية على قرار الميزانية، واختيار مجلس الوزراء لبايدن ومحاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب الثانية لعزله.

لكنه بدأ يفرض نفسه بقوة أكبر، حيث أصبح من الواضح أنه سيكون من الصعب حشد الدعم من دونه في قضايا معينة.

إحداث تغيير

من جانبه قلل سيناتور ولاية فرجينيا الغربية يوم الثلاثاء من أهمية الحديث عن تحوله إلى صانع ملوك أو صاحب نفوذ. وقال "لا، لا يوجد شيء بخصوص ذلك قال: "أنا أستنكر ذلك تمامًا". وتابع سأخبرك عن القوة. لقد رأيت أشخاصًا يمتلكونها، يسيئون استخدامها. لقد رأيت الناس الذين يسعون إلى ذلك يدمرون أنفسهم".

لكنه قال أيضًا إنه "رأى أشخاصًا استغرقوا لحظة من الوقت وحاولوا إحداث تغيير"، مضيفًا أنه يأمل في أن يكون مشرعًا يعمل عبر الحزبين لإحداث فرق. وقال مانشين مازحا إن الحقائق الأساسية التي يجب معرفتها عنه هي "لدي ثلاثة أطفال و10 أحفاد".

جمهوري بلباس أزرق

من جانبهم، الديمقراطيون يشعرون بالقلق الشديد من ميوله الحزبية وهناك ديمقراطيون يتهمونه بأنه جمهوري بلباس أزرق. وحث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر يوم الثلاثاء بشدة حزبه الديمقراطي على التوحد حول حزمة إغاثة معلقة بقيمة 1.9 تريليون دولار في إشارة الى مانشين.

هذه التصريحات جاءت بعد أن أفشل مانشين مرشحة الرئيس بايدن لرئاسة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، نيرا تاندين من الترشح بإعلانه الأسبوع الماضي أنه سيصوت ضدها بسبب الانتقادات الحادة التي وجهتها على تويتر ضد زملائه في مجلس الشيوخ.

وفي مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي 50-50، تحتاج تاندين الآن إلى دعم جمهوري واحد على الأقل، وربما أكثر، وهو ما يبدو غير مرجح.

بداية التحديات

وعرّض مانشين خطة بايدن لرفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولارًا الخطر بإعلانه هذا الشهر أنه يعارض مثل هذه الزيادة. واقترح بدلاً من ذلك تحديدها عند 11 دولارًا في الساعة حسب التضخم.

وردا على سؤال حول تأثير مانشين على الأجندة الديمقراطية، قال شومر للصحافيين يوم الثلاثاء إنه دعا زملاءه للعمل معًا. وأضاف لقد قدمت عرضًا تقديميًا اليوم إلى مجموعتنا الحزبية بالكامل وقلت إننا بحاجة إلى تمرير هذا القانون. وقال شومر بعد إجراء مكالمة مع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين "الشعب الأميركي يطالب بذلك".

وأضاف شومر أنه ليس كل سيناتور ديمقراطي سيكون سعيدًا تمامًا بمشروع قانون الإغاثة من COVID-19 ، لكنه حذر من أن الحزب يجب أن يمرره. وفي جميع الاحتمالات، سيتعين على كل ديمقراطي في الغرفة العليا أن يدعم الإجراء من أجل إيصاله إلى مكتب الرئيس. وتابع "المهمة رقم 1 هي تمرير القانون ولدي ثقة في أننا سنفعل ذلك".

ومع ذلك، فإن تمرير حزمة إغاثة بايدن المعلقة البالغة 1.9 تريليون دولار هو مجرد بداية للتحديات التي تواجه شومر ومانشين وبقية التجمع الديمقراطي.

ويقول روس بيكر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز، والذي عمل كزميل في مكتب زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشيوخ: "تحدثت إلى هاري ريد عنه وقال إن [مانشين] كان دائمًا مؤلمًا عند الرقبة". وتابع "[مانشين] في وضع حرج إنه ديمقراطي من ولاية دعمت ترمب بشدة أكثر من أي ولاية أخرى"، وأشار بيكر إلى أن الرئيس السابق حصل على وست فرجينيا بنسبة 68 في المئة في عام 2016 و69 في المئة في عام 2020.

وسوف تستمر ولاية السيناتور البالغ من العمر 73 عامًا حتى عام 2024. وقد فاز وفي آخر سباقاته الانتخابية بفارق 3 نقاط وهو السباق الذي قال لاحقًا إنه "أثر عليه".

وحث مانشين يوم الثلاثاء الزعماء الديمقراطيين قائلا يجب أن ينقلوا فاتورة البنية التحتية والوظائف، والتي قد تكلف ما يصل إلى 3 تريليونات دولار، من خلال اللجان، مما يعني العمل مع الجمهوريين بدلاً من استخدام حزمة تسوية أخرى للميزانية تتجاوز زملاءهم في الحزب الجمهوري.

وأثار مانشين الذي يرأس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، شكوكًا هذا الأسبوع أيضًا بشأن مرشح آخر من مرشحي بايدن، النائبة ديب هالاند وقالت المتحدثة باسمه إن السيناتور لم يحسم أمره بشأن هالاند والتي ستكون أول أميركي أصلي يتولى رئاسة وزارة الداخلية أو يخدم في مجلس الوزراء.