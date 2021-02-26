الجمهوريون يرحبون بالضربات الأميركية وغراهام يعلق على الخطوة  

رحب السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، بالغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية ضد الميليشيات المدعومة من إيران والمسؤولة عن تنفيذ هجمات على المصالح الأميركية في العراق مؤخرا .

Iranian backed militias have launched three attacks against Americans in the last two weeks.



The strikes ordered by @potus against these militias tonight were targeted, proportional and necessary. — Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2021

وقال في تغريدة له "شنت الميليشيات المدعومة من إيران ثلاث هجمات ضد الأميركيين في الأسبوعين الماضيين.. الضربات التي أمر بها بايدن ضد هذه الميليشيات الليلة كانت هادفة ومتناسبة وضرورية".

من جهته قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، ‏"نقدر قيام إدارة بايدن بضرب الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، والتي كانت تضغط على القوات الأميركية في العراق وأماكن أخرى".

Appreciate Biden Administration striking Iranian-backed militia groups in Syria who’ve been pushing attacks against American forces in Iraq and other locations. It is imperative that our enemies know that attacking Americans comes at a cost. https://t.co/praCcDIpVI — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 26, 2021

وأضاف "من الضروري أن يعرف أعداؤنا أن مهاجمة الأميركيين لها ثمن. أنا أدعم جدا هذه الضربة ويجب أن تخلق الردع الضروري مستقبلا".

وأعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية على فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية المسؤولة عن الهجمات، وبحسب مصادر أميركية فإن الضربة كانت محدودة ولا تهدف إلى المخاطرة بتصعيد كبير يضر الاستقرار في العراق والمنطقة.