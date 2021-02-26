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وزير الدفاع الأميركي يؤكد ضرب الهدف الصحيح في سوريا

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

وزير الدفاع الأميركي يؤكد ضرب الهدف الصحيح في سوريا

لويد أوستن: قلنا مرارا إننا سنرد وفق جدول زمني

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، تعليقا عن غارة قواته في سوريا، "واثقون من أن الهدف تابع للميليشيات نفسها المسؤولة عن هجوم أربيل".

وأضاف وزير الدفاع الأميركي: "نصحت الرئيس بالعملية.. قلنا مراراً إننا سنرد وفق جدول زمني".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 17 عنصرا مواليا لإيران في غارات جوية أميركية استهدفت الليلة الماضية منشآت لميليشيات مدعومة من إيران في شرق سوريا، وذلك في رسالة بأن الرئيس الأميركي سيتحرك لحماية أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف، بحسب نص بيان صدر عن وزارة الدفاع الأميركية.

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وأوضح بيان البنتاغون أيضا أن الضربة العسكرية جاءت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وأن تنفيذها جاء ردًا على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وعلى التهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد.

وضاف بيان البنتاغون أن الضربة العسكرية دمرت عدة منشآت تابعة لميليشيات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك منشآت لما تسمى بكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

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