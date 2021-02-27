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آخر رئيس سوفياتي يدعو بايدن وبوتين للالتقاء لبحث نزع السلاح

Former Soviet President Mikhail Gorbachev addresses the audience after the Russian premiere of the documentary film Meeting Gorbachev in Moscow, Russia November 8, 2018. REUTERS/Tatyana Makeyeva
ميخائيل غورباتشيف
أميركا وبايدن

آخر رئيس سوفياتي يدعو بايدن وبوتين للالتقاء لبحث نزع السلاح

تواجه العلاقات بين موسكو وواشنطن سلسلة أزمات، من أوكرانيا إلى سوريا مروراً باتهامات في التدخل بالانتخابات والتجسس والهجمات الإلكترونية مؤخراً

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موسكو – فرانس برس

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دعا آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن إلى الاجتماع للمضي قدماً في ملف نزع السلاح، فيما العلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس" عن غورباتشيف قوله: "أعتقد أنه من الضروري أن يجتمع الرئيسان. بينت التجربة أنه من الضروري الاجتماع والتفاوض".

وتابع: "من الواضح أن الأساس هو تجنب الحرب النووية. وبما أنه يجب تفادي هذه المشكلة، فمن المستحيل حلها من طرف واحد، لذا من الضروري الالتقاء"، معتبراً أنه "إذا سادت الرغبة في نزع السلاح وتعزيز الأمن، فيمكن إنجاز الكثير".

ناشطان ضد الأسلحة النووية يتظاهران أمام السفارة الأميركية في برلين مرتديين قناعين على شكل وجهي بوتين وبايدن
ناشطان ضد الأسلحة النووية يتظاهران أمام السفارة الأميركية في برلين مرتديين قناعين على شكل وجهي بوتين وبايدن

وكان غورباتشيف، الذي يبلغ من العمر 89 عاماً، قد دعا بالفعل في يناير الماضي إلى "تطبيع العلاقات" بين الولايات المتحدة وروسيا، معرباً عن "قلقه البالغ".

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تواجه العلاقات بين موسكو وواشنطن سلسلة أزمات، من أوكرانيا إلى سوريا مروراً باتهامات في التدخل بالانتخابات والتجسس والهجمات الإلكترونية مؤخراً.

لكن القوتين خطتا، في يناير الماضي، خطوة باتجاه تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو الموقعة في 2010 والتي كانت مهددة مع انتهاء مدتها.

وأحيا تمديد المعاهدة الآمال في تحسين الحوار بين واشنطن وموسكو بعد وصول جو بايدن إلى السلطة، على الرغم من أن كلا من القوتين نبهت إلى أنها ستكون حازمة فيما يتعلق بمصالحها الوطنية.

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