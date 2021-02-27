أعضاء من "الشيوخ الأميركي" يدعون الحوثي وإيران لوقف هجوم مأرب

دعا السيناتور الديمقراطي كريس كونز وأكثر من 15 من أعضاء مجلس الشيوخ، الميليشيات الحوثية والنظام الإيراني الداعم لهم إلى وقف الهجمات على مأرب ووقف تدمير وتخريب اليمن، وجاء في الرسالة الجماعية أن على الحوثيين وداعميهم في الحكومة الإيرانية وقف الهجوم على مأرب وتجنب الموت غير المبرر وتفاقم الكارثة الإنسانية.

وجاء في الرسالة التي نشرها السيناتور كونز على حسابه تويتر ما يلي "في 2018 دعا المجتمع الدولي التحالف الذي تقوده السعودية إلى وقف خطط مهاجمة مدينة الحديدة لما لها من تداعيات إنسانية هائلة، ولحسن الحظ تمت الاستجابة لتلك الدعوات، وتجنبنا مجاعة جماعية حدثت في اليمن".

وأضاف: "اليوم، فإن الحوثيين هم من يخاطرون بإطلاق العنان لكارثة إنسانية جديدة على 3 ملايين شخص في مأرب حيث الغالبية العظمى منهم من النازحين داخلياً والذين لجأوا إلى المدينة أو المخيمات القريبة، والآن ندعو قادة الحوثيين وداعميهم في الحكومة الإيرانية إلى وقف الهجوم على مأرب، وتجنب الموت والدمار الذي لا داعي له والذي قد ينجم عنه إطالة المعارك. نحن نحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والبدء في مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، دعت السبت، المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، الذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (حكومية)، اتهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية باستخدام مئات الأسر في مخيمي نزوح غربي مأرب، شمالي شرق البلاد كدروع بشرية.

وأفاد البيان بأن ميليشيا الحوثي استهدفت مخيمي "ذنة الصوابين" و"ذنة الهيال" في مديرية صرواح بشكل مباشر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أجبر 450 أسرة على النزوح إلى روضة صرواح، بينما منع الحوثيون 470 أسرة أخرى من المغادرة واستخدموها دروعاً بشرية.