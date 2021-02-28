بومبيو مستهزئاً بمقتل سليماني: الله يرحمه لم يعد يسبب مشاكل

بعد مرور عام وشهر على مقتل فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تفاخر مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي السابق، بقتل حكومة بلاده، في أثناء إدارة دونالد ترمب، لسليماني قرب مطار بغداد مترحما عليه.

وقال خلال مشاركته في نشاط لحزبه الجمهوري بولاية فلوريدا وفي معرض انتقاده لما يراه تراخيا للإدارة الجديدة في التعاطي مع إيران بعد إعلان البيت الأبيض رغبته في التفاوض حول الاتفاق النووي مع طهران مجددا، قال بومبيو متباهيا ومدافعا عن سياسة حكومته الخارجية أمام الحضور "كم واحد منكم يتذكر قاسم سليماني؟"، ليرد بنفسه مستهزئا "رحمه الله. لم يسبب مرة أخرى مشاكل للأميركيين منذ قتله"، مضيفاً "إنني فخور بقتالنا.. لقد قلبنا الوضع الساكن رأسا على عقب"، وفق ما نقلته مجلة "نيوزويك" الأميركية.

هجوم قرب مطار بغداد

وقتل سليماني في هجوم على سيارته، بطائرات مسيرة قرب مطار بغداد في يناير 2020، بأمر من ترمب الذي قال إن القائد العسكري الإيراني مسؤول عن مقتل مئات الجنود الأميركيين، وإنه كان يخطط لهجمات وشيكة.

وأصدرت إيران مذكرة اعتقال بحق ترمب. وقال المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، إن ترمب و35 آخرين يواجهون تهمة القتل وتهما لها علاقة بـ"الإرهاب"، وإن الشرطة الدولية "الإنتربول" أخطرت للمساعدة في اعتقالهم.

ولكن الشرطة الدولية قالت إنها لن تنظر في الطلب الإيراني.