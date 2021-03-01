البنتاغون: العلاقات العسكرية الأميركية السعودية في تقدم

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، اليوم الاثنين، الالتزام مجددا بدعم السعودية كشريك استراتيجي، مؤكدة أن العلاقات العسكرية الأميركية السعودية في تقدم.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين، إن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها "ولدينا التزامات تجاهها".

في سياق آخر، أوضح البنتاغون أن ضربة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل عنصر بميليشيا موالية لإيران وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة "سنواصل عملية التقييم، كما تعلمون، وإذا طرأ تغيير فسوف نخطركم بالتأكيد".

إدانة أميركية للهجوم الحوثي

كانت الولايات المتحدة قد دانت بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية، مؤكدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأحد إن "هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره".

كما أضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.

وأوضحت أن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ لتحقيق السلام في اليمن.