"تعزيز مساءلة الحوثي".. واشنطن تدرس خطوات إضافية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، مشدداً على أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

وقال برايس إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في اليمن تكتسب قوة دفع بفضل تعاون السعودية.

يشار إلى أنه في وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الالتزام مجدداً بدعم السعودية كشريك استراتيجي، لافتة إلى أن العلاقات العسكرية الأميركية السعودية في تقدم.

"لدينا التزامات تجاهها"

وصرح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، للصحافيين أن "السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولدينا التزامات تجاهها".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أدانت بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية، مؤكدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة.

هجمات مشينة

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن "هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فحسب بل سلام اليمن واستقراره".

كما أضافت أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيات المدعومة من إيران.

إلى ذلك، دعت الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات المشينة، موضحة أن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ لتحقيق السلام في اليمن.