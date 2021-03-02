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أميركا تدرس تعديل نظام الانتخابات فيها.. والبيت الأبيض يؤيد

Voters wait in line to enter a polling place and cast their ballots on the first day of the state's in-person early voting for the general elections in North Carolina, Oct. 15, 2020. (Reuters)
من الانتخابات الرئاسية الماضية في الولايات المتحدة في نورث كارولينا
أميركا وبايدن

أميركا تدرس تعديل نظام الانتخابات فيها.. والبيت الأبيض يؤيد

يسعى الديمقراطيون لتوسيع إمكانيات المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة من خلال التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد وتدابير أخرى

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واشنطن – رويترز

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أيدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مساعي الديمقراطيين لإصلاح أحكام النظام الانتخابي وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونغرس إلى هيئات مستقلة، مدلية بذلك بدلوها في معركة سياسية من المرجح أن تهيمن على واشنطن لسنوات مقبلة.

وقال "مكتب الإدارة والموازنة" في إدارة بايدن في بيان أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تواجه "اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب وتقويضها وتبديدها، كما تواجه هجوماً عدوانياً جديداً على حقوق التصويت يحدث الآن في مختلف أنحاء البلاد".

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بإصلاحات انتخابية كاسحة ربما هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يقره.

فرز أصوات المنتخبين عبر البريد في جورجيا في الانتخابات الماضي
فرز أصوات المنتخبين عبر البريد في جورجيا في الانتخابات الماضي

وللديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب غير أن من المستبعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إذ يتطلب ذلك موافقة الأعضاء الديمقراطيين الـ50 وعشرة من الجمهوريين.

وسبق أن قال الجمهوريون إن مشروع القانون يجرد الولايات من سلطاتها ويزيد المخاوف من حدوث تلاعب.

ويسعى الديمقراطيون لتوسيع إمكانيات المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة من خلال التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد وتدابير أخرى، وقد ازدادت هذه المساعي مع تفشي جائحة كورونا.

فرز أصوات المنتخبين عبر البريد في ويسكونسن في الانتخابات الماضية
فرز أصوات المنتخبين عبر البريد في ويسكونسن في الانتخابات الماضية

أما الجمهوريون فيحاربون هذه المساعي ويطالبون بإجراءات لفرض قيود على الانتخابات.

ويوم الأحد، اقترح الرئيس السابق دونالد ترمب، في أول خطبة عامة يلقيها منذ خسارته في انتخابات نوفمبر أمام بايدن، الحد من تصويت الغائبين والأيام التي يمكن للأميركيين التصويت فيها.

عندما كانا بالبيت الأبيض.. ترمب وزوجته تلقيا لقاح كورونا أميركا لقاح كورونا عندما كانا بالبيت الأبيض.. ترمب وزوجته تلقيا لقاح كورونا

وتلوح في الأفق أيضاً بوادر معركة على إعادة تقسيم خريطة الدوائر الانتخابية. وفي العديد من الولايات تقود المجالس التشريعية المحلية هذه العملية، وأغلبها يسيطر عليه الجمهوريون.

وجرت العادة أن تعيد المجالس التشريعية رسم حدود الدوائر بما يسهم في فوز حزبها بعدد أكبر من الأصوات في الانتخابات بما يقلص في بعض الأحيان من أثر أصوات الناخبين السود.

ويقضي مشروع القانون المقترح في مجلس النواب بنقل هذه السلطة إلى هيئات قال الجمهوريون إنها لن تكون مسؤولة أمام المواطنين في ولاياتهم.

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