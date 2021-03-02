عندما كانا بالبيت الأبيض.. ترمب وزوجته تلقيا لقاح كورونا

أفاد مقرّبون من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، أن الملياردير الجمهوري وزوجته ميلانيا تلقّيا اللّقاح المضاد لفيروس كورونا بعيداً عن الأضواء في يناير عندما كانا لا يزالان في البيت الأبيض.

وخلافاً لجو بايدن الذي نقلت شبكات التلفزة الأميركية مباشرة على الهواء تلقّيه اللّقاح المضادّ لكورونا في 21 ديسمبر عندما كان لا يزال رئيساً منتخباً، فإنّ ترمب لم يذكر يوماً علانية أنه تلقى اللّقاح.

وقال مصدر قريب من ترمب إنّ "الرئيس ترمب والسيّدة الأولى تلقّيا اللّقاح في البيت الأبيض في يناير"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان ترمب قال الأحد في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير إنّه "يجب على الجميع أن يتلقّحوا"، في دعوة ارتدت أهمية خاصة لا سيّما أنّ قسماً من مؤيّدي الرئيس السابق يشكّكون في جدوى اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19.

وكان ترمب أصيب بكوفيد-19 في مطلع أكتوبر وقد نقل يومها إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن حيث مكث أياما عدّة لتلقّي العلاج.