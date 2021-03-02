مطالبات لبايدن بالضغط على تركيا في ملف حقوق الإنسان

وقع 170 عضواً بمجلس النواب الأميركي من الحزبين، خطاباً أُرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان "المقلقة"، وهي ترسم سياستها للتعاملات مع تركيا.

وجاء في الخطاب المؤرخ في 26 فبراير، والذي نُشر الاثنين، أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل، لكن الخطاب يقول إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة.

كما أضاف الخطاب الذي من بين موقعيه جريج ميكس، الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، ومايك ماكول العضو الجمهوري البارز فيها، أنه "بشكل سليم لقيت القضايا الاستراتيجية اهتماماً كبيراً في علاقتنا الثنائية لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضاً مصدر قلق كبير".

قضايا عديدة

يذكر أن أردوغان كان قال يوم 20 فبراير، إن المصالح المشتركة بين أنقرة وواشنطن تفوق الخلافات بينهما، وإن تركيا تريد تعاوناً أفضل مع الولايات المتحدة.

لكن العلاقات تصدعت بسبب عدد من القضايا، من بينها قيام تركيا بشراء نظام دفاع صاروخي روسي، ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

إلى ذلك عبرت الولايات المتحدة أيضاً عن قلقها المتكرر تجاه الحقوق والحريات. وجاء في خطاب أعضاء مجلس النواب أن "أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي وعينا حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والمخابراتية الرئيسية، وسجنا معارضين سياسيين وصحافيين وأفراداً من الأقليات بغير حق".