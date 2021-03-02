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كريس كومو على CNN.. إنه أخي ولا أستطيع تغطية فضائحه

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كريس كومو

كريس كومو على CNN.. إنه أخي ولا أستطيع تغطية فضائحه

قدمت الشبكة تغطية قليلة للادعاءات المحيطة بحاكم نيويورك الديمقراطي

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واشنطن - بندر الدوشي

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تحدث كريس كومو مذيع قناة "سي إن إن"، بإيجاز عن الفضيحة المستمرة المحيطة بشقيقه، حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو ، في برنامج "كومو برايم تايم" ليلة الاثنين.

ويواجه حاكم نيويورك ثلاثة اتهامات بالتحرش الجنسي، دفعت بالعديد من الديمقراطيين إلى دعوته إلى الاستقالة. وكان كومو يتعرض لانتقادات شديدة منذ شهور بسبب سياسة ولايته المتمثلة في وضع المرضى المصابين بفيروس كوفيد -19 في دور رعاية المسنين.

آندرو كومو
آندرو كومو

وتناول كريس كومو فضيحة شقيقه لأول مرة في برنامجه على شبكة "سي إن إن" يوم الاثنين، وقال للمشاهدين إنه "على دراية بما يجري". وتابع كومو: "أنتم صريحون معي، سأكون صريحًا معك، من الواضح أنني على دراية بما يجري مع أخي. ومن الواضح أنني لا أستطيع تغطيتها لأنه أخي"، مضيفا "الآن بالطبع، على CNN أن تغطيها". وتابع: "لقد قاموا بتغطيتها على نطاق واسع، وسيواصلون القيام بذلك، ولطالما اهتممت بشدة بهذه القضايا وبعمق وأردت فقط أن أخبركم بذلك".

واتهمت كل من ليندسي بويلان وشارلوت بينيت، وهما موظفتان سابقتان، حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي بهما، وهي مزاعم نفاها قائلا إنها تثير السخرية.

وتقدمت امرأة ثالثة، آنا روش يوم الاثنين باتهام كومو بلمسها بشكل غير لائق في حفل زفاف في نيويورك عام 2019.

ولم تقم شبكة "سي إن إن" بتغطية هذه المسألة على نطاق واسع رغم الانتقادات، إلا أنها قدمت تغطية قليلة للادعاءات المحيطة بحاكم نيويورك الديمقراطي.

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