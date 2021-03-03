بلينكن: لن نتردد باستخدام القوة في حال تعرض أميركيين للخطر

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية لن تتردد باستخدام القوة إذا تعرضت أرواح الأميركيين للخطر.

وتعليقاً على تعرض قاعدة عين الأسد العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين لهجوم اليوم، قال بلينكن: "لن نتردد في اللجوء إلى الرد العسكري لحماية الأميركيين كما فعلنا سابقاً في الرد على الميليشيات العراقية".

واستهدفت عشرة صواريخ على الأقل الأربعاء قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أميركية في الأنبار بغرب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية، في هجوم أدى إلى وفاة متعاقد مدني أميركي مع التحالف الدولي.

في سياق آخر، قال بلينكن إن واشنطن ستعمل مع الصين "حسب مصالحنا"، مضيفاً: "سننتقد سجل الصين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وشدد على أن إدارة الرئيس جو بايدن تفضّل "الدبلوماسية في التعامل مع تحديات العالم".

وتعليقاً على ما أعلنته شرطة الكونغرس عن مخطط لاقتحام مبنى الكابيتول، قال بلينكن: "نحن على علم بالتهديدات لاقتحام الكونغرس ونعمل على مواجهتها".

وذكرت شرطة الكابيتول الأميركي أن لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن هناك "مخططاً محتملاً" من مجموعة مسلحة لاقتحام الكابيتول الخميس.

ويأتي التهديد بعد نحو شهرين من اقتحام آلاف من أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترمب للكابيتول، بينما كان الكونغرس يصادق على فوز جو بايدن بالرئاسة. وحتى الآن، وجهت اتهامات فيدرالية لنحو 300 شخص بسبب دورهم في الاقتحام وأعمال الشغب. وتوفي خمسة أشخاص، بينهم ضابط بشرطة الكابيتول، آنذاك.