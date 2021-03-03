أول هزيمة لبايدن في الشيوخ.. رفض تعيين رئيسة مكتب الميزانية

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، سحب ترشيح نيرا تاندين لترؤس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، بعد الرفض القاطع الذي أبداه سناتورات بارزون لتثبيتها في هذا المنصب، في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في بيان: "قبلتُ طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب رئيسة مكتب الإدارة والميزانية".

وأتى هذا التراجع بعد أن أعلن عدد من السناتورات الجمهوريون المعتدلون، بالإضافة إلى سناتور ديمقراطي واحد، أنّهم سيصوّتون ضد تثبيت هذه المرأة، بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمّنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتمتّع مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بنفوذ واسع لا سيّما أنّه مسؤول عن وضع الميزانية التي يريدها الرئيس وتقييم مشاريع وزرائه ومصاريفهم.

ومنذ الإعلان عن ترشيحها لتولّي هذا المنصب، أصبحت تاندين هدفاً لانتقادات من سناتورات من كلا الحزبين، إذ قال الجمهوريون إنّهم غاضبون من الانتقادات العنيفة التي وجّهتها في السابق إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما اعتبرها التقدّميون المقرّبون من السناتور بيرني ساندرز وسطية للغاية.

لكنّ رصاصة الرحمة على ترشيحها أطلقها في النهاية السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين الذي قال في أواخر فبراير: "أعتقد أنه سيكون لتصريحاتها المتحزّبة بشكل مبالغ فيه تداعيات سامّة وسلبية على علاقة العمل المهمّة بين أعضاء الكونغرس ومدير مكتب الإدارة والموازنة المقبل"، مضيفاً "لهذا السبب لا يمكنني أن أؤيّد تعيينها".

ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها. ويتم تثبيت الترشيحات الرئاسية بأغلبية 51 صوتاً على الأقل.

ولدى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أغلبية جدّ ضئيلة، إذ إنّهم يتقاسمون المجلس مناصفة مع الجمهوريين (50-50) لكنّ نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة المجلس يمكنها التصويت حين تشاء، مما يمكّنها عند الاقتضاء من ترجيح الكفّة لصالح حزبها الديمقراطي.

ويعني ميزان القوى هذا أن انشقاق أي سناتور ديمقراطي لا بدّ أن يعوّض بصوت سناتور جمهوري. وقد حاول البيت الأبيض، الثلاثاء، إقناع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالتصويت لتاندين، لكنّ محاولته فشلت على ما يبدو.

وبحسب بيان البيت الأبيض فقد كتبت تاندين إلى بايدن في الرسالة التي طلبت فيها منه سحب ترشيحها: "أنا أقدّر مدى صعوبة عملك أنت وفريقك في البيت الأبيض".

وأضافت: "لسوء الحظ، بات جلياً الآن أنّ تثبيتي غير ممكن، وأنا لا أريد أن يؤدّي النظر في تعييني إلى تشتيت الانتباه عن أولوياتك الأخرى".

الشيوخ يصادق على وزير التجارة



هذا وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية 284 صوتا ضد 15 صوتا، الثلاثاء، على تعيين جينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند لرئاسة وزارة التجارة.

وستشرف ريموندو، وهي ديمقراطية رشحها الرئيس بايدن للمنصب، على وزارة التجارة الأميركية ومكاتبها التي يعمل بها حوالي 46 ألف موظف.

وأثناء جلسات الاستماع لإقرار تعيينها، تعهدت بحماية شبكات الاتصالات الأميركية من الشركات الصينية، لكنها رفضت التعهد بالإبقاء على شركة هواوي تكنولوجيز، عملاق معدات الاتصالات الصيني، في قائمة أميركية سوداء تستهدف أفرادا وشركات أجنبية.