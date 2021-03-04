أميركا "تعارض بشدّة" تحقيق المحكمة الجنائية في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية  

أبدت الولايات المتحدة، الأربعاء، "معارضتها الشديدة" للتحقيق الذي فتحته لتوّها المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مؤكّدة دعمها لإسرائيل.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "نحن نعارض بشدّة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني".

وأضاف: "سنواصل التمسّك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل"، مذكّراً بأنّ الدولة العبرية لا تقبل اختصاص المحكمة.

وعلى الرّغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها كلّ من إسرائيل والولايات المتحدة، أعلنت المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي في الأوضاع في كلّ من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلّة.

وكانت الولايات المتّحدة فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عقوبات على بنسودا بعد أن قرّرت المدّعية العامّة فتح تحقيق في جرائم حرب أميركية مفترضة في أفغانستان.

غير أنّ الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قال إنّه سينتهج سياسة أكثر تعاوناً مع المحكمة، لكنّه لم يرفع بعد العقوبات عن بنسودا.

وقال برايس: "نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع".

وأضاف: "بقدر ما نختلف مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلّقة بالوضع الفلسطيني، وبالطبع في أفغانستان، فإننا نجري مراجعة دقيقة للعقوبات".