.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"كيماوي الأسد".. واشنطن تتهم موسكو بإعاقة جهود المحاسبة

من مدينة دوما التي يشتبه أنها تعرضت لهجوم كيميائي (أرشيفية من فرانس برس)

"كيماوي الأسد".. واشنطن تتهم موسكو بإعاقة جهود المحاسبة

سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: ندرك جميعاً أن النظام السوري استخدم بشكل متكرر أسلحة كيماوية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

اتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن الدولي، موسكو بـ"تعطيل كل الجهود" لتحميل النظام السوري مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية.

وقالت توماس-غرينفيلد: "ندرك جميعاً أن نظام بشار الأسد استخدم بشكل متكرر أسلحة كيماوية. فلِمَ لم تحمل حكومة النظام السوري مسؤولية ذلك؟ لأن النظام وقف في وجه ذلك" فيما أن حلفاء النظام السوري "لا سيما روسيا سعوا إلى تعطيل كل الجهود المبذولة لتحميل النظام المسؤولية"، مضيفة: "للأسف الجواب بسيط: حاول نظام الأسد تجنب المحاسبة عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

بالأسماء.. تسليم تشكيلة الحكومة الليبية لمجلس النواب المغرب العربي بالأسماء.. تسليم تشكيلة الحكومة الليبية لمجلس النواب

"روسيا تدافع عن نظام الأسد"

كما أضافت الدبلوماسية الأميركية في أول مشاركة لها بجلسات مجلس الأمن منذ تولي جو بايدن سدة رئاسة الولايات المتحدة، أن "حلفاء النظام خصوصاً روسيا، سعوا لإعاقة كل الجهود الرامية للمحاسبة".

إلى ذلك أوضحت أن "روسيا تدافع عن نظام الأسد على الرغم من هجماته الكيماوية، وهي تهاجم العمل المهني الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة كيماوية، وتقوّض جهود محاسبة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة كيماوية وغيرها من الفظاعات".

من مدينة دوما التي يشتبه أنها تعرضت لهجوم كيميائي (أرشيفية من فرانس برس)
من مدينة دوما التي يشتبه أنها تعرضت لهجوم كيميائي (أرشيفية من فرانس برس)

19 سؤالاً

يشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة التي تتهم نظام الأسد بشن هجمات كيماوية ضد الشعب السوري، لم يجب النظام منذ سنوات على مجموعة من 19 سؤالاً حول منشآته العسكرية، التي يمكن أن تكون قد استخدمت لتخرين الأسلحة الكيماوية أو إنتاجها.

ويتهم مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نظام الأسد باستخدام غاز السارين والكلورين بهجمات في سوريا عام 2017.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اللقاحات والسلالة البرازيلية.. صدمة حول الأجسام المضادة اللقاحات والسلالة البرازيلية.. صدمة حول الأجسام المضادة
سعد لمجرد إلى الجنايات بتهمة الاغتصاب.. هل يواجه السجن؟ سعد لمجرد إلى الجنايات بتهمة الاغتصاب.. هل يواجه السجن؟

الأكثر قراءة

جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
الأسوأ خلفنا.. الصحة العالمية: نهاية كورونا بهذا الموعد الأسوأ خلفنا.. الصحة العالمية: نهاية كورونا بهذا الموعد
جريمة مروعة بتركيا.. قتل ابنته بـ20 رصاصة بسبب سر! جريمة مروعة بتركيا.. قتل ابنته بـ20 رصاصة بسبب سر!
هل يصيب كورونا أصحاب فصيلة دم معينة؟.. علماء يكشفون هل يصيب كورونا أصحاب فصيلة دم معينة؟.. علماء يكشفون
قبل وفاتها.. هذا آخر طلب لوالدة رضوى الشربيني قبل وفاتها.. هذا آخر طلب لوالدة رضوى الشربيني
فرحة لم تتم.. صاروخ سبايس إكس يبدد الآمال وينفجر فرحة لم تتم.. صاروخ سبايس إكس يبدد الآمال وينفجر

قبل أن تذهب

لماذا يريد أردوغان وحزبه دستورا جديدا؟
لماذا يريد أردوغان وحزبه دستورا جديدا؟

اكتشف المزيد