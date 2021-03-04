"مستعد للقتال".. بومبيو: سأكون مرشحاً بـ2024 بشرط واحد!

في وقت نقلت فيه مصادر خاصة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نية جدية للمشاركة بانتخابات الرئاسة لعام 2024، كشف وزير الخارجية الأميركي السابق، اليوم الخميس، عن إمكانية ترشحه أيضاً واضعاً شرطاً قد يعرقل الخطة.

وأعلن بومبيو في تصريحات خلال مقابلة حصرية أجريت معه على قناة "فوكس نيوز" الأميركية رد خلالها على سؤال بشأن الترشح إلى كرسي الرئاسة الأميركية، أنه مستعد للترشح حال لم يرشح الرئيس ترمب نفسه مرة أخرى.

وقال: "لقد كنت دائماً على استعداد للقتال، وأنا مهتم بالولايات المتحدة الأميركية"، مضيفاً: "لقد كنا جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، أسعى جاهداً لمواصلة القيام بذلك، وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترمب".

الحزب الجمهوري يدعم

يشار إلى أن تصريحات الوزير السابق جاءت بعد أيام من إعلان السيناتور الجمهوري ميت رومني عن احتمالية ترشيح الحزب للرئيس السابق دونالد ترمب رئيساً حال قرر ذلك.

وقال رومني في مقابلة له قبل أيام مع صحيفة نيويورك تايمز، إنه في حال خاض الرئيس السابق دونالد ترمب الترشح مرة أخرى في عام 2024 فمن المرجح أن يفوز بترشيح الحزب الجمهوري، مضيفاً أن ترمب يتمتع بأكبر صوت، ولديه تأثير كبير في الحزب، لافتاً إلى أنه لا يعرف فيما إذا كان ترمب ينوي الترشح، قائلاً: "إذا فعل ذلك فأنا متأكد من أنه سيفوز بالترشيح".

كما تابع: "إنه يتمتع بأكبر عدد من الأصوات، ولديه تأثير كبير في الحزب".

يذكر أن الرئيس السابق لم يحدد بعد ما إذا كان يخطط للترشح في عام 2024 أم لا.