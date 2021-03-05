بايدن يتعهد بـ"ترميم وإنعاش" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بـ"ترميم وإنعاش" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعدما اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية نزاع تجاري بين بوينغ وإيرباص.

يشار إلى أن النزاع المستمر منذ 16 عاماً حول المساعدات الحكومية للشركتين شهد فرض بروكسل وواشنطن رسوماً عقابية متبادلة، من بينها رسوم جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار على منتجات الأوروبيين.

اتفاق على تعليق الرسوم

من جهته قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، واتفقا على تعليق الرسوم و"العمل على حل هذه النزاعات الطويلة الأمد في منظمة التجارة العالمية"، مضيفاً أن بايدن "شدد على دعمه للاتحاد الأوروبي والتزامه بترميم وإنعاش الشراكة بين الولايات المتحدة" وبروكسل.

كما لفت إلى أن الاتفاق على تعليق الرسوم تقديراً لـ"قيمنا المشتركة وعلاقة الاستثمار والتجارة الأكبر في العالم".

منتجات وطائرات

يذكر أن واشنطن فرضت في مارس الماضي رسوماً عقابية بنسبة 25% على منتجات الاتحاد الأوروبي الشهيرة مثل الأجبان وزيت الزيتون وغيرها، و15% على طائرات "إيرباص".

في المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على صادرات الولايات المتحدة بلغت 4 مليارات دولار من بينها طائرات تبوينغ ومنتجات زراعية مثل القمح والتبغ والشوكولاتة وغيرها.

والشهر الفائت، أعلنت إدارة بايدن الإبقاء حالياً على الرسوم الإضافية على بعض السلع الأوروبية، التي دخلت حيز التطبيق في 12 يناير، على خلفية النزاع بين بوينغ وإيرباص.

تعاون وثيق

إلى ذلك ناقش بايدن وفون دير لايين أهمية التعاون الأميركي الأوروبي الوثيق في عدد من المجالات، من احتواء وباء كوفيد-19 إلى السعي لتعاف اقتصادي عالمي وحل أزمة المناخ وتعزيز الديمقراطية، وفق ما جاء في البيان.

كما وافقا على التنسيق بين واشنطن وبروكسل بخصوص بعض القضايا المشتركة ومن بينها روسيا والصين وبيلاروس وأوكرانيا وغرب البلقان.