بعد الصراع.. هل يقع الصلح بين ترمب ويوتيوب؟

بعد الصراع المحتدم بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي شهد سجالات طويلة بين الطرفين منذ توليه سدة الرئاسة، يبدو أن الأمور تتجه إلى التهدئة، بعد تلميح موقع يوتيوب برفع الحجب عن صفحته الرسمية.



حساب يوتيوب سيتم إعادته

فقد أشارت سوزان وجسيكي، الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، أمس إلى أن حساب ترمب ستتم استعادته في نهاية الأمر وفقًا لسياسات المنصة الحالية، لكنها بالمقابل أوضحت أنه على الرغم من إمكانية استعادة حساب ترمب في نهاية المطاف، إلا أنه لا يزال من الممكن حظره نهائيًا إذا تلقى تحذيرين آخرين بموجب قواعد يوتيوب في غضون 90 يومًا.

وعن الشروط التي ستتم خلالها إعادة صفحة يوتيوب أكدت أن حساب ترمب سيعاد فقط عندما يكون يوتيوب واثقًا من انحسار خطر العنف، مضيفة أن المؤشرات التي سيستخدمها موقع يوتيوب لتقييم مستوى العنف ستشمل تصريحات المسؤولين الحكوميين ومستوى جاهزية سلطات إنفاذ القانون، وأي خطاب عنيف قد يلاحظه يوتيوب على منصته الخاصة.



ولم توضح الرئيسة التنفيذية ليوتيوب متى يمكن استعادة حساب ترمب، قائلة: "إنه من الصعب تحديده الآن" لكنها أشارت إلى أنه سيستمر تعليقه في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المستمرة هذا الأسبوع بشأن أعمال عنف جديدة محتملة تستهدف مبنى الكونغرس الأميركي. وقالت: "من الواضح الآن أنه لا يزال هناك خطر متزايد من اندلاع أعمال عنف".

وتم تعليق حساب ترمب مؤقتًا في 13 يناير/كانون الثاني لانتهاكه سياسات يوتيوب ضد التحريض على العنف. في ذلك الوقت، قال موقع يوتيوب إن القيود ستستمر لمدة أسبوع على الأقل - وظلت سارية منذ ذلك الحين.



حجب ترمب على يوتيوب

يشار إلى أنه تم تعليق حساب ترمب مؤقتًا في 13 يناير/كانون الثاني لانتهاكه سياسات يوتيوب ضد التحريض على العنف، بعد أحداث مبنى الكابيتول، 6 يناير، وأكد موقع يوتيوب في حينه أن القيود ستستمر لمدة أسبوع على الأقل وبقيت سارية منذ ذلك الوقت.

فيما اعتبر الرئيس الأميركي السابق أن هذه الخطوة محاولة لإسكاته، و تهدف إلى عدم إيصال صوته لأنصاره، وأكد في تصريح له بأنه "يعتقد أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تقوم بعمل سيئ للغاية لبلادنا ومن أجل بلادنا، وأضاف: "أعتقد أن الأمر سيكون بمثابة خطأ كارثي بالنسبة لها".