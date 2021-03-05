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رداً على تصعيد العنف.. عقوبات أميركية جديدة على بورما

من ميانمار يوم 4 مارس

رداً على تصعيد العنف.. عقوبات أميركية جديدة على بورما

وزارة التجارة الأميركية تدرج على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية البورميتين "المسؤولتين عن الانقلاب"، و"كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، فرانس برس

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أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها فرضت حزمة جديدة من العقوبات على بورما "رداً على الانقلاب العسكري وتصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنها فرضت "قيوداً جديدة على الصادرات" إلى بورما وأدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية البورميتين "المسؤولتين عن الانقلاب"، بالإضافة إلى "كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع".

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كما أوضحت أنها بموجب العقوبات الجديدة ستفرض رقابة متزايدة وشروطاً أكثر قسوة على الصادرات "الحساسة" إلى بورما، الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا والتي تشهد حملة قمع دامية يشنها الجيش ضد المحتجين على الانقلاب الذي نفذه قبل شهر وأطاح به بالحكومة المدنية.

يشار إلى أن هذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولى السلطة في بورما في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع فبراير الفائت.

من ميانمار يوم 4 مارس
من ميانمار يوم 4 مارس

عقوبات سابقة

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت الحزمة الأولى من العقوبات في 11 فبراير وقد استهدفت يومها عدداً من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ. أما الحزمة الثانية ففرضتها واشنطن الأسبوع الماضي واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكري هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون.

والأربعاء قُتل في بورما 38 متظاهراً مؤيداً للديمقراطية وأُصيب آخرون بجروح على أيدي قوات الأمن التي تواصل إطلاق الرصاص الحي، في تحد لموجة التنديد الدولية.

تحذير وقلق

من جانبه حذر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على تويتر الخميس من أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري" في بورما.

وفي تصريح للصحافيين أيضاً الخميس قال برايس: "ندين بشدة استخدام قوات الأمن البورمية العنف ضد الشعب البورمي"، مضيفاً أن "التصعيد الأخير للعنف يدل على تجاهل المجلس العسكري التام لشعبه"، مهدداً العسكريين البورميين بتدابير جديدة ستتخذها الولايات المتحدة بالتشاور مع حلفائها.

من ميانمار يوم 4 مارس
من ميانمار يوم 4 مارس

كما أعرب عن "قلق الحكومة الأميركية الشديد" من اعتقال صحافيين في بورما. وقال: "ندعو الجيش إلى الافراج فوراً عن هؤلاء الأشخاص وإلى وضع حد للترهيب والمضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام".

من جهتها، دعت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما السويسرية كريستين شرانر بورغنر، الخميس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات "قوية" على بورما.

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