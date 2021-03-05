واشنطن: سنفرض عقوبات جديدة على الحوثي إذا لزم الأمر

مع استمرار ميليشيات الحوثي في هجماتها محاولة استهداف أراض في السعودية، شددت واشنطن مجددا على أنها ستواصل محاسبة الحوثيين.

وقالت الخارجية الأميركية، الجمعة، إنها ستواصل محاسبة الحوثيين لمحاولتهم الاعتداء على السعودية.

كما أضافت في تصريحات لـ "العربية"، "سنفرض عقوبات جديدة على الحوثيين إذا لزم الأمر".

وتابعت أنها ستواصل جهود وقف الدعم الإيراني للحوثيين.

يذكر أن عدد الطائرات المسيرة الحوثية المفخخة التي أعلن التحالف عن اعتراضها وصل إلى 537 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية 350 صاروخا باليستيا حتى الآن.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على قياديين اثنين في ميليشيات الحوثي لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة. وأوضحت في حينه أن العقوبات جاءت بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات باتجاه السعودية.