مجلس الشيوخ يقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، لصالح خطة التحفيز الاقتصادي المقدّرة بـ1,9 تريليون دولار والتي يريد الرئيس جو بايدن من خلالها إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر جراء الأزمة الوبائية.

وحازت الخطة على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49 رفضوها.

وسيعود مشروع القانون الآن بعد التصويت إلى مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، وحيث يتوقع أن يتم اعتماده، إلا في حال حدوث انتكاسة في اللحظات الأخيرة.

ويوفر التشريع خصما يصل إلى 1400 دولار لدافع ضرائب واحد، أو 2800 دولار للزوجين اللذين يتقدمان معا، إضافة إلى 1400 دولار لكل معال.

سيحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولار على المبلغ الكامل، كما هو الحال مع الأزواج الذين يصل دخلهم إلى 150 ألف دولار.